खुशखबरी! MP के किसानों के खाते में आज आएगी मुख्यत्री किसान कल्याण योजना की दूसरी किस्त, जल्दी करें चेक

Madhya Pradesh Farmers News: मध्य प्रदेश के किसानों को आज मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना साल 2025-26 की दूसरी किस्त मिलने वाली है. ये योजना साल 2020 से शुरू की गई थी. इसके हिसाब से आज 13वीं किस्त है.
Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana MP: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है. आज यानि गुरुवार को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना साल 2025-26 की दूसरी किस्त किसानों के खाते में आएगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मंडला में बलराम जयंती पर प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त का किसानों के खाते में अंतरण करेंगे. बता दें इस योजना से मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को फायदा मिलता है, तो आप आज अपना खाता चेक कर लें पैसे आए या नहीं. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सितंबर 2020 से लागू की गई था. इस हिसाब इस बार आने वाले किस्त 13वीं है और साल 2025 की दूसरी किस्त है.