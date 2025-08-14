खुशखबरी! MP के किसानों के खाते में आज आएगी मुख्यत्री किसान कल्याण योजना की दूसरी किस्त, जल्दी करें चेक
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2880245
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

खुशखबरी! MP के किसानों के खाते में आज आएगी मुख्यत्री किसान कल्याण योजना की दूसरी किस्त, जल्दी करें चेक

Madhya Pradesh Farmers News: मध्य प्रदेश के किसानों को आज मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना साल 2025-26 की दूसरी किस्त मिलने वाली है. ये योजना साल 2020 से शुरू की गई थी. इसके हिसाब से आज 13वीं किस्त है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Divya Tiwari Sharma |Last Updated: Aug 14, 2025, 11:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुशखबरी! MP के किसानों के खाते में आज आएगी मुख्यत्री किसान कल्याण योजना की दूसरी किस्त, जल्दी करें चेक

Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana MP: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है. आज यानि गुरुवार को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना साल 2025-26 की दूसरी किस्त किसानों के खाते में आएगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मंडला में बलराम जयंती पर प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त का किसानों के खाते में अंतरण करेंगे. बता दें इस योजना से मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को फायदा मिलता है, तो आप आज अपना खाता चेक कर लें पैसे आए या नहीं.  मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सितंबर 2020 से लागू की गई था. इस हिसाब इस बार आने वाले किस्त 13वीं है और साल 2025 की दूसरी किस्त है.

 

TAGS

mp kisan kalyan yojna

Trending news

mp kisan kalyan yojna
खुशखबरी! MP के किसानों के खाते में आज आएगी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की दूसरी
Raipur
15 अगस्त को रायपुर में रहेगा जाम का झाम! पुलिस ने जारी किया रूट-पार्किंग प्लान,देखिए
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Dial 112 Service in MP
पुलिस-एंबुलेंस सब एक साथ! MP में आज से किसी भी इमरजेंसी के लिए डायल करें ये नंबर
mp board time table
MP Board Exam 2026 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी? देखिए पूरा शेड्यूल
mp news
'गले लग जाओ डिप्रेशन दूर होगा,' स्कूल में प्रिंसिपल की काली करतूत, भागी छात्रा
sehore news
क्लास में कभी दिखे ही नहीं, फिर भी खा रहे हैं सैलरी... बच्चों ने कहा ‘ये कौन हैं?’
chhattisgarh news
सुरक्षाबलों का नक्सलियों पर एक और वार! कई बड़े नक्सली लीडर्स के मारे जाने की खबर
bhopal news
प्रेमी ने ससुराल भेजी आपत्तिजनक तस्वीरें, महिला ने परेशान होकर उठाया खौफनाक कदम
cm ladli behna yojana mp
लाड़ली बहनों को मिलने वाला बड़ा तोहफा! इस महीने से खटाखट जारी किए जाएंगे 1500 रुपए
;