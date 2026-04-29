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33.45 लाख पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले, CM मोहन यादव ने अकाउंट में ट्रांसफर किए 200.71 करोड़ रुपये

Samagra Pension Scheme: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समग्र पेंशन योजना के तहत 33 लाख 45 हजार 231 हितग्राहियों के बैंक खातों में 200 करोड़ 71 लाख रुपये की पेंशन सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी निर्धन, निराश्रित, वृद्धजनों, कल्याणी, परित्यक्ता, अविवाहिता एवं दिव्यांगजनों के कल्याण एवं आर्थिक सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Apr 29, 2026, 05:50 PM IST
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33.45 लाख पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले, CM मोहन यादव ने अकाउंट में ट्रांसफर किए 200.71 करोड़ रुपये

Samagra Pension Scheme: मध्य प्रदेश के 33 लाख से ज्यादा निराश्रितों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 29 अप्रैल का दिन एक बड़ी सौगात लेकर आया. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार (29 अप्रैल) को 'समग्र पेंशन योजना (Samagra Pension Scheme)' के तहत 33 लाख 45 हजार 231 हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के जरिए 200 करोड़ 71 लाख रुपये की पेंशन राशि ट्रांसफर की. इस मौके पर सीएम मोहने यादव ने लाभार्थियों को वर्चुअली संबोधित भी किया और एक भावुक संदेश दिया. उन्होंने कहा कि समाज के वंचित वर्ग को दी जा रही यह राशि महज़ कोई आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि सरकार का वह भरोसा है जो यह एहसास दिलाता है कि हर मुश्किल परिस्थिति में राज्य सरकार उनके साथ डटकर खड़ी है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. केंद्र सरकार की ओर से सभी पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है. यह हमारे लिए एक सामाजिक उत्तरदायित्व है. उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही यह पेंशन राशि उनके जीवनयापन में सहारा बनने के साथ-साथ उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है. उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति तक सहायता समय पर, सम्मान के साथ और पारदर्शी तरीके से पहुंचे, ताकि कोई भी नागरिक अपने आपको असहाय महसूस न करे. 

ये भी पढ़ें- PM मोदी ने जाना क्या है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, क्यों इस पर इतना जोर देते हैं CM मोहन यादव

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लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंदों के हित में पूरी संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है. हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि समाज के कमजोर वर्गों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता मिले और कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस सहायता से वंचित न रहे. उन्होंने कहा कि यह पेंशन राशि जरूरतमंदों के प्रति सरकार का स्नेह, सम्मान और सुरक्षा का वचन है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के लिए 2 हजार 857 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है. उन्होंने कहा ‍कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा का आधार भी मिल रहा है.

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अब तक इतना दे चुके लाभ

इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन की पेंशन योजनाओं, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में 62 हजार 594 हितग्राहियों को, मानसिक रूप से अविकसित/बहु दिव्यांग को आर्थिक सहायता योजना में 77 हजार 120 हितग्राहियों को एवं समग्र सामाजिक सुरक्षा (वृद्धजन, कल्याणी, परित्यक्ता, अविवाहिता एवं दिव्यांगजन) पेंशन योजना में 32 लाख 5 हजार 517 हितग्राहियों को,  इस प्रकार कुल 33 लाख 45 हजार 231 हितग्राहियों को 600 रुपए प्रतिमाह की दर से आज कुल 200.71 करोड़ रुपये की पेंशन राशि से लाभांवित किया गया है.

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