मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 25 साल पुराने उस नियम को खत्म कर दिया है, जिसके तहत दो से ज्यादा बच्चे होने पर उम्मीदवार को नौकरी के लिए अपात्र मान लिया जाता था. 25 साल पुराना यह नियम मध्य प्रदेश में कई लोगों के लिए सरकारी नौकरी पाने की राह में बड़ा रोड़ा बना हुआ था. सीएम मोहन यादव के निर्देश पर साल 2001 से चले आ रहे इस नियम को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है. इस फैसले के बाद अब सरकारी नौकरी और विभागीय नियुक्तियों में 'दो बच्चों' की शर्त पूरी तरह खत्म हो गई है