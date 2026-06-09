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मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 25 साल पुराने उस नियम को खत्म कर दिया है, जिसके तहत दो से ज्यादा बच्चे होने पर उम्मीदवार को नौकरी के लिए अपात्र मान लिया जाता था. 25 साल पुराना यह नियम मध्य प्रदेश में कई लोगों के लिए सरकारी नौकरी पाने की राह में बड़ा रोड़ा बना हुआ था. सीएम मोहन यादव के निर्देश पर साल 2001 से चले आ रहे इस नियम को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है. इस फैसले के बाद अब सरकारी नौकरी और विभागीय नियुक्तियों में 'दो बच्चों' की शर्त पूरी तरह खत्म हो गई है
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा इस विषय पर संज्ञान लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए है कि प्रस्तावित मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के प्रारूप को तत्काल निरस्त कर उसमें दो से अधिक जीवित संतान होने पर शासकीय सेवा में अपात्र माने जाने संबंधी प्रावधानों को विलोपित कर पुनः विधिवत यह नवीन प्रारूप प्रकाशित किया जाए. वर्तमान प्रारूप को तत्काल पोर्टल से हटाया जाए.
क्या था साल 2001 का नियम?
गौरतलब है कि वर्ष 2001 में तत्कालीन राज्य सरकार के निर्णय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दो से अधिक जीवित संतान होने पर उम्मीदवारों को शासकीय सेवाओं की सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए अपात्र घोषित करने का प्रावधान था। वर्ष 2001 की प्रचलित व्यवस्था के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियमों के तहत 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिए अपात्र माने जाते थे तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को कदाचार की श्रेणी में रखा गया था.
छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पहले ही हट चुका है नियम
मध्य प्रदेश सरकारी नौकरी और विभागीय नियुक्तियों में 'दो बच्चों' की शर्त वाला नियम हटाने वाला पहला राज्य नहीं है. इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार इस नियम को हटा चुकी है. 11 मई 2016 राजस्थान की तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने इस नियम को हटा दिया था. इसके बाद 14 जुलाई 2017 को छत्तीसगढ़ की तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने यह पाबंदी हटा दी थी. हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने तीसरे बच्चे पर 25 हजार रुपये प्रोत्साहन की घोषणा की है.