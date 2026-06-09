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MP में सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! नौकरी में अब नहीं होगी 2 बच्चों की शर्त, 25 साल पुराना नियम निरस्त

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम में शासकीय नौकरी में दो बच्चों की अधिकतम सीमा संबंधी प्रावधान वाले प्रारूप नियम को निरस्त कर दिया है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 09, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:30 PM IST
MP में सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! नौकरी में अब नहीं होगी 2 बच्चों की शर्त, 25 साल पुराना नियम निरस्त

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