MP के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! अप्रैल से चलाई जाएंगी समर स्पेशल ट्रेनें, देखें स्टॉपेज और शेड्यूल

Summer Special Trains: अगर आप भी समर वेकेशन में ट्रेन से यात्रा का प्लेन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढती भीड़ को देखते हुए रेलव ने बड़ी सौगात दी है. रेलवे ने गोरखपुर से पुणे और मुंबई के बीच समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इन ट्रेनों की पूरी जानकारी जानने के लिए खबर पढ़ें.
Summer Special Trains: गर्मी के मौसम में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने गोरखपुर से पुणे और मुंबई के बीच समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. ये ट्रेनें भोपाल मंडल के कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी, जिससे मध्य प्रदेश के यात्रियों को भी यात्रा में सुविधा मिलेगी. रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों का संचालन अप्रैल महीने में किया जाएगा.
अप्रैल से चलेंगे ये समर स्पेशल ट्रेन
रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 01415-01416 पुणे-गोरखपुर-पुणे स्पेशल 1 अप्रैल से चलना शुरू होगी. ट्रेन संख्या 01415 पुणे-गोरखपुर स्पेशल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रोजाना सुबह 6:50 बजे पुणे से रवाना होगी और अगले दिन शाम 4:00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.
वापसी की यात्रा में ट्रेन संख्या 01416 गोरखपुर-पुणे स्पेशल 2 अप्रैल से 1 मई तक रोजाना शाम 5:30 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 3:15 बजे पुणे पहुंचेगी.
यह ट्रेन भोपाल मंडल के अंतर्गत इटारसी, रानी कमलापति और बीना स्टेशनों से होकर गुजरेगी. इस ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे, जिनमें 1 AC 2-टियर, 5 AC 3-टियर, 6 स्लीपर, 4 जनरल और 2 SLRD कोच शामिल हैं.
इसके अलावा ट्रेन संख्या 01079-01080 CSMT-गोरखपुर-CSMT स्पेशल भी चलाई जाएगी.
ट्रेन संख्या 01079 CSMT-गोरखपुर स्पेशल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2026 तक प्रतिदिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रात 10:30 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 10:00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.
वापसी यात्रा में, ट्रेन संख्या 01080 गोरखपुर-CSMT स्पेशल 3 अप्रैल से 2 मई तक प्रतिदिन गोरखपुर से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन रात 12:40 बजे CSMT पहुंचेगी. यह ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी, भोपाल और बीना स्टेशनों से होकर गुजरेगी.
दादर से बस्ती तक प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहराव
भारतीय रेलवे के अनुसार इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त कोच लगाए गए हैं. इन ट्रेनों में 1 AC, 6 2 AC, 9 स्लीपर, 4 सामान्य और 2 एसएलआरडी सहित कुल 22 कोच होंगे. ये समर स्पेशल ट्रेन दादर, ठाणे, नासिक, मनमाड़, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, झांसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा और बस्ती सहित कई मेन स्टेशनों पर रुकेगी.
