Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3139986
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! अप्रैल से चलाई जाएंगी समर स्पेशल ट्रेनें, देखें स्टॉपेज और शेड्यूल

Summer Special Trains: अगर आप भी समर वेकेशन में ट्रेन से यात्रा का प्लेन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढती भीड़ को देखते हुए रेलव ने बड़ी सौगात दी है.  रेलवे ने गोरखपुर से पुणे और मुंबई के बीच समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इन ट्रेनों की पूरी जानकारी जानने के लिए खबर पढ़ें.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 13, 2026, 11:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Summer Special Trains: गर्मी के मौसम में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने गोरखपुर से पुणे और मुंबई के बीच समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. ये ट्रेनें भोपाल मंडल के कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी, जिससे मध्य प्रदेश के यात्रियों को भी यात्रा में सुविधा मिलेगी. रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों का संचालन अप्रैल महीने में किया जाएगा. 

अप्रैल से चलेंगे ये समर स्पेशल ट्रेन
रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 01415-01416 पुणे-गोरखपुर-पुणे स्पेशल 1 अप्रैल से चलना शुरू होगी. ट्रेन संख्या 01415 पुणे-गोरखपुर स्पेशल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रोजाना सुबह 6:50 बजे पुणे से रवाना होगी और अगले दिन शाम 4:00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. 
वापसी की यात्रा में ट्रेन संख्या 01416 गोरखपुर-पुणे स्पेशल 2 अप्रैल से 1 मई तक रोजाना शाम 5:30 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 3:15 बजे पुणे पहुंचेगी.
यह ट्रेन भोपाल मंडल के अंतर्गत इटारसी, रानी कमलापति और बीना स्टेशनों से होकर गुजरेगी. इस ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे, जिनमें 1 AC 2-टियर, 5 AC 3-टियर, 6 स्लीपर, 4 जनरल और 2 SLRD कोच शामिल हैं.
इसके अलावा ट्रेन संख्या 01079-01080 CSMT-गोरखपुर-CSMT स्पेशल भी चलाई जाएगी. 
ट्रेन संख्या 01079 CSMT-गोरखपुर स्पेशल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2026 तक प्रतिदिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रात 10:30 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 10:00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. 
वापसी यात्रा में, ट्रेन संख्या 01080 गोरखपुर-CSMT स्पेशल 3 अप्रैल से 2 मई तक प्रतिदिन गोरखपुर से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन रात 12:40 बजे CSMT पहुंचेगी. यह ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी, भोपाल और बीना स्टेशनों से होकर गुजरेगी.

दादर से बस्ती तक प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहराव
भारतीय रेलवे के अनुसार इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त कोच लगाए गए हैं. इन ट्रेनों में 1 AC, 6 2 AC, 9 स्लीपर, 4 सामान्य और 2 एसएलआरडी सहित कुल 22 कोच होंगे. ये समर स्पेशल ट्रेन दादर, ठाणे, नासिक, मनमाड़, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, झांसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा और बस्ती सहित कई मेन स्टेशनों पर रुकेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: खत्म हुआ इंतजार! कोलारस और अशोकनगक के रेल यात्रियों को मिली बड़ी सौगात, इन दो ट्रेनों का स्टॉपेज मंजूर, देखें सूची

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

summer special trainsbhopal news

Trending news

LPG gas cylinders
मुरैना में LPG गैस सिलेंडर के लिए मची हाहाकर! एजेंसी के गेट पर रोती बिलखती रही महिला
rewa news
हाईकोर्ट के आदेश पर 23 अवैध निर्माण ध्वस्त, परिवारों ने कलेक्टर ऑफिस में लगाई गुहार
summer special trains
MP के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! अप्रैल से चलाई जाएंगी समर स्पेशल ट्रेनें...
Latest Ujjain News
महाकाल नगरी में जुटेंगे संत, सिंहस्थ 2028 को लेकर किन्नर अखाड़े ने तैयार किया खाका
satna news
TET के विरोध में शिक्षकों का अनोखा विरोध, रैली निकाल राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
Former MLA Murlidhar Patidar
शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर BJP नेता ने जाहिर की चिंता, CM को लिखा पत्र
Shortage of Commercial Cylinders
कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से बंद होने के कगार पर पहुंचे होटल और रेस्टोरेंट...
madhya pradesh news
MP के जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न को बड़ी सौगात, स्टाइपेंड में हुई भारी बढ़ोतरी...
mp news
ग्वालियर से राजस्थान वापस भेजे गए 36 पुलिस जवान, ट्रेनिंग सेंटर में कर रहे थे ये काम
Jyotiraditya Scindia
रिचार्ज खत्म होने पर नहीं कटेगा फोन! सिंधिया ने समझाया TRAI का '90 दिन वाला नियम'