Govardhan Puja: मध्य प्रदेश में इस बार खास होगी गोवर्धन पूजा, जानिए क्या होगा स्पेशल

Govardhan Puja: मध्य प्रदेश में इस बार गोवर्धन पूजन का त्योहार भी खास होने वाला है, सीएम मोहन यादव के निर्देश पर गोवर्धन पूजा का आयोजन भी इस बार बेहद भव्य होने वाला है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 20, 2025, 12:50 PM IST
गोवर्धन पूजा होगी स्पेशल
Govardhan Puja Celebration: मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा का पर्व 21 और 22 अक्टूबर दो दिन मनाया जाएगा. खास बात यह है कि इस बार का आयोजन और भी खास होने वाला है, क्योंकि सीएम मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक और सांसद गोवर्धन पूजा के भव्य आयोजन में शामिल होंगे और गोशालों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वहीं प्रदेश के अलग-अलग शहरों में भी भव्य कार्यक्रम होंगे जबकि गोवर्धन पूजा पर भरने वाले मेले भी खास होंगे और यहां कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसकी तैयारियां एमपी में शुरू हो गई हैं. 

सीएम मोहन ने दिए निर्देश 

सीएम मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा को लेकर निर्देश जारी किए हैं कि इन आयोजनों में नगरीय निकाय, पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय सांस्कृतिक मंडल भी सक्रिय रूप से शामिल हों. कार्यक्रमों में राज्य सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक भी भाग लेंगे. वहीं बैठक में सांसद-विधायक, कलेक्टर और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. इसके अलावा प्रदेश में त्योहारों के दौरान स्वदेशी वस्तुओं की खरीद-बिक्री को बढ़ावा दिया जाए. इसके तहत 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत और जीएसटी उत्सव के तहत कार्यक्रम जारी रहेंगे। सभी विधानसभाओं में स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने के निर्देश भी दिए गए. 

दिवाली पर जरूरतमंदों की कीजिए मदद

सीएम ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपील की कि दीपावली पर वृद्धाश्रम, गरीब बस्तियों और अनाथ आश्रम में जाकर जरूरतमंदों के साथ त्योहार मनाएं. वहीं, दिवाली के दूसरे दिन मजदूर मैदान और हाटों में जाकर श्रमिकों के साथ उत्सव की खुशियां साझा की जाएं. बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को स्पष्ट निर्देश दिए कि संवेदनशील घटनाओं और खबरों पर तुरंत संज्ञान लिया जाए और संबंधित प्रभारी मंत्री, स्थानीय सांसद एवं विधायकों को जानकारी दी जाए. उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. 

बता दें कि गोवर्धन पूजा का पर्व इस बार खास होने वाला है. इसलिए सभी जिलों में प्रशासन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिए हैं, जहां अलग-अलग जिलों में गोवर्धन पूजन र कार्यक्रम आयोजित होंगे.

