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मध्य प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी मिलेगी सरकारी नौकरी, CM मोहन ने लिया बड़ा फैसला

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी नौकरियों के लिए बच्चों की संख्या को दो तक सीमित करने वाले नियम को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है. प्रस्तावित मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के ड्राफ्ट को वापस ले लिया गया है और इसे सरकारी पोर्टल से भी तुरंत हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 10, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:00 AM IST
मध्य प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी मिलेगी सरकारी नौकरी, CM मोहन ने लिया बड़ा फैसला

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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