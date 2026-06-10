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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी से जुड़े एक अहम नियम में बड़ा बदलाव किया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी सेवा में भर्ती के लिए बच्चों की संख्या को दो तक सीमित करने वाले प्रावधान को हटाने का निर्देश दिया है. इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों से संबंधित प्रावधान को रद्द कर दिया है और इसे भर्ती पोर्टल से भी हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए प्रस्तावित "अधिकतम दो बच्चों की सीमा" वाले नियम को लागू न करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों पर अमल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने उस प्रस्तावित नियम को रद्द कर दिया है, जिसके तहत दो से ज्यादा जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता था. सरकार ने भर्ती प्रक्रिया से इस प्रावधान को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इस फैसले को सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं और कर्मचारियों को काफी राहत मिली है.
2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी मिलेगी सरकारी नौकरी
इस फैसले के बाद अब राज्य में दो से अधिक बच्चे होने पर भी उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी मिल सकेगी. मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों में दो बच्चों की सीमा वाले प्रावधान के मसौदे को पूरी तरह से हटाने का निर्देश दिया है. साथ ही सरकारी भर्ती पोर्टलों से इस नियम को तुरंत हटाने के आदेश भी जारी किए गए हैं.
2001 के पुराने नियम को किया गया रद्द
गौरतलब है कि 2001 में तत्कालीन राज्य सरकार के एक फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने एक कड़ा नियम लागू किया था. इसके तहत मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 में एक प्रावधान जोड़ा गया था जिसके अनुसार 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर किसी भी उम्मीदवार को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए अयोग्य माना जाएगा. हालांकि, सीएम मोहन यादव के इस नए फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 2001 के पुराने नियम को रद्द कर दिया है, जिससे दो से ज़्यादा बच्चों वाले परिवारों के लिए भी सरकारी नौकरियों के रास्ते खुल गए हैं.
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