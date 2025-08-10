Bhopal News: सरकारी स्कूल में शिक्षिका का चल रहा था मसाज! पैर में मोच आते ही हो गईं वायरल
Bhopal News: सरकारी स्कूल में शिक्षिका का चल रहा था मसाज! पैर में मोच आते ही हो गईं वायरल

Bhopal Latest Viral News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक सरकारी महिला टीचर स्कूली छात्र से अपने पैर का मसाज कराते नजर आ रही हैं. वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षिका ने सफाई भी दिया है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 10, 2025, 10:27 AM IST
Bhopal News: सरकारी स्कूल में शिक्षिका का चल रहा था मसाज! पैर में मोच आते ही हो गईं वायरल

Bhopal Teacher Viral Video: राजधानी भोपाल के एक सरकारी टीचर का शर्मनाक कारनामा सामने आया है. जहां सरकारी शिक्षिका ने पढ़ाई के लिए गए बच्चे से अपने पैर का मसाज करवाया. महिला टीचर का स्कूल के बच्चे से पैर दबवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, इसको लेकर शिक्षिका का भी सफाई सामने आया है. उनका कहना है कि गड्डे में उनका पांव मुड़ गया था. जिसके बाद बच्चों ने संभालकर कुर्सी पर बैठाया.

दरअसल, यह पूरा मामला राजधानी भोपाल के गांधी नगर स्थित शासकीय महात्मा गांधी विद्यालय का है. जहां का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में महिला शिक्षिका कक्षा 4 के छात्र से पांव दबवाती (मसाज कराती) नजर आ रही हैं. वीडियो वायरल होने के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. आक्रोश दिखना भी लाजमी है. क्योंकि, जिस बच्चों से भविष्य का निर्माण होना है, उन्हें पढ़ाने-लिखाने के लिए मां-बाप स्कूल भेंजते हैं. लेकिन सरकारी स्कूल की शिक्षिका उनके भरोसे पर चोट पहुंचा रही हैं.

पैरों में मसाज कर रहा था छात्र
जानकारी के मुताबिक,  गांधी नगर स्थित शासकीय महात्मा गांधी विद्यालय में लंच के बाद स्कूल के बच्चे अपनी -अपनी कक्षाओं में चले गए और शांत होकर पढ़ाई करने लगे. इस दौरान सिर्फ एक कक्षा 4 ऐसा था, जहां बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे. वहीं, सामने कुर्सी पर बैठी महिला शिक्षिका दूसरी कुर्सी पर पैर रखी थी. इस दौरान उसी कक्षा का एक छात्र उनके पैरों में मसाज कर रहा था. 

क्या बोली शिक्षिका
वहीं, इस पूरे मामले में वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षिका ने सफाई भी दे दिया है. उनका कहना है कि कक्षा में घुसते ही  गेट पर टूटी टाइल्स से बने गड्ढे में उनका पैर मुड़ गया. जिससे उनके शरीर का संतुलन बिगड़ गया. इसके बाद बच्चों ने उन्हें संभालकर कुर्सी पर बैठाया. वहीं, एक बच्चा इस दौरान उनका  पैर दबाकर दर्द कम करने की कोशिश कर रहा था. वहीं, इसको लेकर बाकी शिक्षकों का भी कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है.

रिपोर्ट- दीपक द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल

