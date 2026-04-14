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MP के शिक्षकों को अब नहीं देना होगा TET? जानिए शिक्षा विभाग की बैठक में क्या हुआ फैसला, अब सिर्फ आदेश का इंतजार

mp news: मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए TET परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. इस अपडेट से प्रदेश के डेढ़ लाख शिक्षकों को राहत मिल सकती है. किन शिक्षकों को  TET परीक्षा देना अनिवार्य हैं और किन्हें छूट मिलेगी इसकी घोषणी एक बार फिर जल्द की जाएगी.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 14, 2026, 01:46 PM IST
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mp teacher tet exam news: मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए TET परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. इस अपडेट से प्रदेश के डेढ़ लाख शिक्षकों को राहत मिल सकती है. बता दें कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण आयुक्त के बीच बैठक हुई थी जिसमें TET परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर चर्चा की गई है. लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा  (TET) को लेकर एक नया और स्पष्ट आदेश जारी किया जाए जिसमें ये बताया जाए कि किन शिक्षकों को TET देना अनिवार्य है और किन्हें नहीं. 

TET परीक्षा को लेकर नाया अपडेट
इस 18 अप्रैल को एमपी के 1.50 शिक्षकों ने TET परीक्षा की अनिवार्यता की खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी. शिक्षकों की मांग थी कि TET परीक्षा की अनिवार्यता सभी के लिए खत्म किया जाए या फिर कोर्ट अपने फैसले में संसोधन करें. अब मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण आयुक्त की बैठक के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि TET परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर नया निर्देश जारी हो सकता है. लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ये स्पष्ट करें कि किन शिक्षकों को यह परीक्षा देना अनिवार्य है और किन्हें इससे छूट मिलेगी. बैठक में शिक्षकों की सैलरी Increment पर भी चर्चा हुई थी. ऐसे मामलों को जल्द सुलझाने के निर्देश जारी किए गए हैं. 

शिक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग
एमपी शिक्षा विभाग इसके लिए सरकारी वकिलों से चर्चा कर रहा है. इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है. अगर कोर्ट अपना फैसला नहीं बदलती है तो तहसील और ब्लॉक स्तर पर उन शिक्षकों को परीक्षा के लिए ट्रेन किया जाएगा जो TET एग्जाम में शामिल होने वाले हैं. 

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को निर्देश दिया था कि जो टीचर अभी नौकरी में हैं उन्हें प्रमोशन पाने और नौकरी में बने रहने के लिए  TET पास करना जरूरी होगा. जिन शिक्षकों की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचा है उन्हें भी TET पास करना जरूरी होगा वहीं जिन शिक्षकों की सर्विस में केवल 5 साल ही बचे हैं उन्हें TET पास करने के लिए छूट दी जा सकती है. अगर शिक्षक परीक्षा नहीं देते हैं तो उनकी नौकरी पर खतरा बना रहेगा. ऐसे शिक्षकों को इस्तीफा देना पड़ सकता है या फिर उन्हें रिटायर किया जा सकता है. 

बता दें कि TET एक ELIGIBILITY TEST है पा जो ये तय करती है कि शिक्षक क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने के योग्य है या नहीं. TET परीक्षा को लेकर  2010 से इसे अनिवार्य किया गया था.

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