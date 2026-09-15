Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /MP में सीमेंट के बिना बनेगी कंक्रीट की सड़क: PWD और एम्प्री के बीच समझौता, CM मोहन यादव बोले- इंजीनियर में छिपी है देश को चलाने की असली ताकत

MP में सीमेंट के बिना बनेगी कंक्रीट की सड़क: PWD और एम्प्री के बीच समझौता, CM मोहन यादव बोले- 'इंजीनियर' में छिपी है देश को चलाने की असली ताकत

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 19-20वीं शताब्दी के दरम्यान हमारी सारी प्रतिभाएं देश को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग प्रकार की राह बना रही थीं. उनमें एक महान शख्सियत मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया थे. उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ शानदार जीवन जीया.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 15, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:13 PM IST
MP में सीमेंट के बिना बनेगी कंक्रीट की सड़क: PWD और एम्प्री के बीच समझौता, CM मोहन यादव बोले- 'इंजीनियर' में छिपी है देश को चलाने की असली ताकत

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कब बनेगी सड़क? लिखित तारीख की मांग पर अड़े ग्रामीण, आश्वासन से नहीं बनी बात
2
3
4
5