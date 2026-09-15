MP में सीमेंट के बिना बनेगी कंक्रीट की सड़क: PWD और एम्प्री के बीच समझौता, CM मोहन यादव बोले- 'इंजीनियर' में छिपी है देश को चलाने की असली ताकत

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में सभी विभाग विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं. मध्यप्रदेश में विकास की तस्वीर बदल रही है, इसमें लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स का टीम वर्क महत्वपूर्ण स्थान रखता है. सर मोक्षगुंडम विश्वेसरैया ने कहा था कि इंजीनियरिंग केवल एक तकनीक नहीं है, यह समस्याओं का समाधान निकालने की एक क्षमता है. हमारे इंजीनियर समस्याओं और चुनौतियों से आगे बढ़कर नए रास्ते खोजते हैं. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे इंजीनियर्स देशभर में बेहतर अधोसंरचनाएं तैयार कर रहे हैं. मध्यप्रदेश सरकार विकसित भारत के विजन के अनुरूप कार्य करने में सबसे आगे है. उन्होंने कहा कि हमें रुकना नहीं है, समाधान का मार्ग तलाशना है. इंजीनियर्स के लिए तीन बातें- खोजी स्वभाव, अनुभव और परफेक्शन सबसे अधिक मायने रखती हैं. इंजीनियर्स ही किसी देश के विकास के सपनों को आकार देता है. इंजीनियर अपने विचारों पर मंथन करें, इन्हीं से नवाचार निकलेगा. इस दिशा में भास्कराचार्य संस्थान की भूमिका भी अहम है. पिछले 9 महीने में प्रदेशभर के 85 प्रतिशत इंजीनियर्स को प्रशिक्षण दिया गया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल में इंजीनियर्स की ट्रेनिंग के लिए संस्थान प्रारंभ करने का संकल्प लिया है. आज हम सीएसआईआर, एम्प्री के साथ लोक निर्माण विभाग एमओयू कर रहा है, जिससे हमें सीमेंट के बिना कांक्रीट की सड़क बनाने की तकनीक भी मिलेगी. मध्यप्रदेश में बनने वाले सरकारी भवन अब ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी पर बनेंगे. मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग के नवाचारों को देश के अनेक राज्यों ने अपनाया है. लोक निर्माण विभाग ने अपने कामकाज के तरीके से अपनी छवि बदली है. लोक कल्याण हमारा लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि गुणवत्ता हमारी पहचान है. नवाचार हमारी शक्ति है. तकनीक हमारा भविष्य है और विकसित मध्यप्रदेश हमारा संकल्प है. एमपीआरडीसी अगले एक साल में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए लागत के कार्य करेगा.