GST 2.0: घी पर 40, पनीर पर 18 रुपये की बचत; दूध-बटर भी हो गया सस्ता, जानें किस प्रोडक्ट पर कितनी होगी बचत
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2932374
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

GST 2.0: घी पर 40, पनीर पर 18 रुपये की बचत; दूध-बटर भी हो गया सस्ता, जानें किस प्रोडक्ट पर कितनी होगी बचत

Sanchi Dairy Rate Cut: जीएसटी 2.0 के तहत नेक्स्ट जेन सुधार आज (22 सितंबर) से लागू हो चुके हैं, जिसके बाद सांची डेयरी घी, पनीर, बटर, आइसक्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क के दाम में कमी आई है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Sep 22, 2025, 03:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST 2.0: घी पर 40, पनीर पर 18 रुपये की बचत; दूध-बटर भी हो गया सस्ता, जानें किस प्रोडक्ट पर कितनी होगी बचत

Sanchi Dairy products New Rate: जीएसटी 2.0 के तहत नेक्स्ट जेन सुधार आज (22 सितंबर) से लागू हो चुके हैं, जिसका असर मध्य प्रदेश के बाजारों में दिखने लगा है. इस फैसले से आम जनता की बचत होने लगी है और दुकानदारों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है. जीएसटी सुधारों के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में सांची प्रोडक्ट सस्ते हो गए हैं और नई दरें आज से लागू हो गई हैं. जीएसटी की नई दरें लागू होने से घी, पनीर, बटर, आइसक्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क के दाम में कमी आई है.

'बचत उत्सव' के रूप में मनाया जा रहा जीएसटी 2.0

नवरात्रि के अवसर पर जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं, जिसे 'बचत उत्सव' के रूप में मनाया जा रहा है. खास बात यह है कि इस साल नवरात्रि, जीएसटी 2.0 के लागू होने के साथ ही शुरू हुई है. जीएसटी 2.0 एक बड़ा टैक्स सुधार है, जिसका उद्देश्य भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाना और 375 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम करना है. नए जीएसटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत सरकार ने टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर दो- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दी है, जो कि पहले चार- 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत थी.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश में घी पर 40, पनीर पर 18 रुपये की बचत

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन (MPCDF) द्वारा संचालित सांची डेयरी ने पनीर, घी, बटर, आइसक्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम कम कर दिए हैं. अब सांची पनीर (1 किग्रा) की  कीमत 362 रुपये हो गई है, जो पहले 380 रुपये थी. इससे 1 किलोग्राम पनीर पर 18 रुपये की बचत हो रही है. इसी तरह सांची घी (1 किग्रा) की कीमत घटकर 590 रुपये हो गई है, जो 630 थी. यानी अब 1 किलो घी की खरीद पर सीधे 40 रुपये की बचत होने लगी है.

ये भी पढ़ें- MP में सस्ती हुईं कारें, बलेनो से लेकर ग्रैंड विटारा तक के लाखों में घटे दाम, देखें गाड़ियों की लिस्ट

फ्लेवर्ड मिल्क और आइसक्रीम भी हो गया सस्ता

सांची के फ्लेवर्ड मिल्क भी एक रुपये सस्ता हो गया है. पहले फ्लेवर्ड मिल्क की कीमत 30 रुपये (500 ग्राम) थी, जो अब 29 रुपये हो गई है. इसके साथ ही बटर और आइसक्रीम की कीमतें भी कम हुई हैं. सांची टेबल बटर पर जीएसटी में 7 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि सांची आइसक्रीम पर जीएसटी में 13 प्रतिशत तक कमी आई है. ऐसे में टेबल बटर और आइसक्रीम भी अब आम लोगों को पहले के मुकाबले कम कीमत पर मिलेंगे.

पैकेट वाला दूध नहीं हुआ सस्ता

हालांकि, जीएसटी 2.0 का असर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले पैकेट दूध पर नहीं होगा, क्योंकि इस जीएसटी नहीं लगता है. ऐसे में पैकेट वाले दूध की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, टेट्रा पैक वाले दूध पर जीएसटी में कमी की गई है, लेकिन सांची डेयरी सिर्फ सामान्य पैकेट वाले दूध की सप्लाई करता है और ट्रेट्रा पैक वाला दूध नहीं बेचता है. बता दें कि सामान्य पैक वाले दूध को 2-3 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि टेट्रा पैक वाले दूध की सेल्फ लाइफ 6-8 महीने तक हो सकती है.

TAGS

Sanchi DairyGST 2.0

Trending news

train news
रेल यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें! ग्वालियर से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द
Sanchi Dairy
घी पर 40, पनीर पर 18 रुपये की बचत; दूध-बटर भी हो गया सस्ता, जानें कितनी होगी बचत
Harda news
नवरात्रि के पहले दिन दिखा चमत्कार! हरदा के इस पेड़ पर उभरी देवी-देवताओं की आकृतियां
bhopal news
गरबा पंडालों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी, 'भाईजान' की एंट्री बैन; पकड़े जाने पर...
jabalpur news
जबलपुर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, वासिद ने राहुल बनकर दो बहनों को फंसाया, फिर..
bhopal news
1.5 साल के बच्चे का अपहरण, पुलिस ने जो किया; आप भी कहेंगे- ऐसे ही खत्म होगा क्राइम
Shardiya Navratri 2025
भगवती का चमत्कारी मंदिर, जहां दिन में तीन बार स्वरूप बदलती हैं मां; जानिए मान्यता
sagar news
मरीजों से पहले कुत्तों को करवाना है इलाज! सागर जिला अस्पताल में अजीबोगरीब हालात
mp live update
GST में बदलाव के फायदे बताएंगे CM मोहन, भोपाल के कई इलाकों में नहीं होगी पानी सप्लाई
bhopal news
भोपाल में प्रसिद्ध है कर्फ्यू वाली माता मंदिर, जानिए क्यों पड़ा ये नाम, जानें इतिहास
;