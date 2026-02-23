MP के 70 हजार अतिथि शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइन जारी, चूक हुई तो जाएगी नौकरी, जानें क्या है नया आदेश

MP Guest Teachers News: मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों को लेकर एक जरूरी खबर सामने आई है. लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी कर कहा है कि यदि कोई अतिथि शिक्षकों लगातार सात दिनों तक ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करता है, तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है. इस फैसले से प्रदेशभर के लगभग 70 हजार अतिथि शिक्षकों प्रभाविक होंगे. विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है और इसमें लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी.

राज्य भर के सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की कमी है, इस वजह से छत्रों की पढ़ाई में रुकावट न आए, इसके लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. अतिथि शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस लगाना जरूरी है. ई-अटेंडेंस के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जारी होता है. विभाग का कहना है कि कई अतिथि शिक्षक तकनीकी दिक्कतों, नेटवर्क की दिक्कतों या दूसरे कारणों का हवाला देकर अपनी ई-अटेंडेंस नहीं लगा रहे थे. इसे रोकने के लिए ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. नए आदेश के मुताबिक लगातार सात दिनों तक ई-अटेंडेंस न लगाने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा सकती है.

संगठन ने जताई नाराजगी

इस फैसले के बाद अतिथि शिक्षक संगठन नाराजगी जता रहे हैं. अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश सचिव ने इस आदेश को सख्त बताया है. उन्होंने कहा कि जानबूझकर गैरहाजिर रहने वालों पर कार्रवाई हो तो ठीक है, लेकिन बीमारी, दुर्घटना या दूसरी अचानक आई वजहों से गैरहाजिर रहने वाले टीचरों के लिए कोई स्पष्ट दिशआ-निर्देश या वैकल्पिक व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है. जिससे अथिति शिक्षकों की चिताएं बढ़ गई है.

अतिथि शिक्षकों ने दी चेतावनी

संगठन ने मांग की है कि इस फैसले में कारण बताओ नोटिस जोड़ा जाए ताकि असल हालात पर विचार किया जा सके. अतिथि शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर विभाग ने दोबारा विचार नहीं किया तो वे लोकतांत्रिक तरीके से उग्र आंदोलन करेंगे.

