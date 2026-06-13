राज्य चुनें
Bhopal Gwalior Mausam Update: मध्य प्रदेश में मानसून से पहले प्री मानसून की एक्टिविटी तेज हो गई है. ग्वालियर में शनिवार सुबह हुई बारिश ने मौसम सुहावना बना दिया है, जिससे लोगों के भीषण गर्मी से राहत मिली. पिछले कई दिनों से तेज धूप और उमस के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा था. सुबह-सुबह हुई बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने मौसम में ठंड क घोल दी, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग ने 13 जून के लिए भोपाल और ग्वालियर में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है.
बारिश की वजह से ग्वालियर के तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 7.6 डिग्री कम है. तापमान में इस गिरावट से शहर के लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली.
ग्वालियर में कैसे रहेगा आज का मौसम?
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में शहर और आसपास के इलाकों में तेज आंधी-तूफान और बारिश का अनुमान लगाया है. विभाग के अनुसार एक सक्रिय मौसम प्रणाली के असर से मौसम में लगातार बदलाव होने की संभावना है. इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
भोपाल का मौसम
राजधानी भोपाल में आज मौसम का मिजाज बदला रह सकता है. दिन के समय आसमान में हल्के बादलों के बीच धूप निकल सकती है, जिससे मौसम आंशिक रूप से धूप वाला बना रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक शाम तक बारिश होने की संभावना है. हालांकि भारी बारिश के आसार नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या बौछारें पड़ सकती है. बदलते मौसम के बीच लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट