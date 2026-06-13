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सुबह-सुबह झमाझम बारिश से बदला ग्वालियर के मौसम का मिजाज, 7 डिग्री गिरा पारा, भोपाल में गिरेगा पानी

Bhopal Gwalior Mausam Update: ग्वालियर में शनिवार सुबह हुई बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली. इसी बीच मौसम विभाग ने भोपाल और ग्वालियर में गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई है.

Written ByPooja
Published: Jun 13, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:14 PM IST
सुबह-सुबह झमाझम बारिश से बदला ग्वालियर के मौसम का मिजाज, 7 डिग्री गिरा पारा, भोपाल में गिरेगा पानी

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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