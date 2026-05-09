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न वीजा...न पासपोर्ट, फिर भी एमपी के इस परिंदे ने पार की कई देशों की सरहदें, 3000 KM की उड़ान देख वैज्ञानिक भी हैरान

MP Vulture Conservation News: रायसेन के हलाली डैम से मुक्त किए गए एक सिनेरियस गिद्ध ने जीपीएस ट्रैकिंग के दौरान राजस्थान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान होते हुए उज्बेकिस्तान तक 3000 किलोमीटर से अधिक की उड़ान भरी. इस अनोखी यात्रा को मध्य प्रदेश के गिद्ध संरक्षण प्रयासों की बड़ी सफलता माना जा रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 09, 2026, 10:34 PM IST
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MP Vulture Migration Uzbekistan
MP Vulture Migration Uzbekistan

Vulture Migration Uzbekistan: मध्य प्रदेश अब गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है. हाल ही में प्रदेश से जुड़े एक सिनेरियस गिद्ध की अनोखी उड़ान ने वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बना दिया है. रायसेन जिले के हलाली डैम क्षेत्र से छोड़े गए इस गिद्ध ने उज्बेकिस्तान तक तीन हजार किलोमीटर से अधिक का सफर तय किया. विशेषज्ञ इसे गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं.

यह गिद्ध कुछ समय पहले घायल अवस्था में मिला था, जिसके बाद वन विभाग और विशेषज्ञों की निगरानी में उसका उपचार किया गया. लंबे समय तक देखभाल और इलाज के बाद जब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया, तब उसे दोबारा प्राकृतिक वातावरण में छोड़ने की तैयारी की गई. वन अधिकारियों के मुताबिक, गिद्ध की रिकवरी काफी सकारात्मक रही और वह धीरे-धीरे सामान्य गतिविधियों में लौट आया था.

1 महीने हलाली क्षेत्र में सक्रिय
23 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस गिद्ध को रायसेन जिले के हलाली डैम स्थित प्राकृतिक आवास में मुक्त किया था. खुले वातावरण में छोड़े जाने के बाद यह गिद्ध करीब एक महीने तक हलाली क्षेत्र में ही सक्रिय रहा. इस दौरान उसने प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का प्रयास किया और धीरे-धीरे लंबी उड़ानों के लिए तैयार होता दिखाई दिया.

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जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से ट्रैक
गिद्ध की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया था. ट्रैकिंग से मिली जानकारी के अनुसार, इस गिद्ध ने 10 अप्रैल को हलाली डैम से उड़ान भरी और राजस्थान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते 4 मई को उज्बेकिस्तान पहुंच गया. इस दौरान उसने 3000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की. वन विभाग का मानना है कि यह यात्रा मध्य प्रदेश के संरक्षण प्रयासों की बड़ी सफलता का प्रतीक है.

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