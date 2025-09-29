हमीदिया कॉलेज की जर्जर बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, 10 मिनट पहले बाल-बाल बचे प्रधानाचार्य

Bhopal College Accident: भोपाल के शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में सोमवार दोपहर अचानक जर्जर बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया. यह हादसा प्रिंसिपल कार्यालय के पास हुआ, जहां प्रधानाचार्य और स्टाफ मीटिंग कर रहे थे. गनीमत रही कि क्षतिग्रस्त हिस्से में उस समय कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी को चोट नहीं आई. प्रधानाचार्य अनिल सेवानी ने बताया कि हादसे से लगभग 10 मिनट पहले ही वे यहां से गुजरे थे, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, हमीदिया कॉलेज की बिल्डिंग की स्थिति काफी खराब थी, बावजूद इसके करोड़ों रुपए इसके निर्माण और मरम्मत के लिए आवंटित किए जा चुके थे, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ. कई बार जर्जर होने की शिकायत अधिकारियों से की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. यही कारण है कि आज यह हिस्सा पूरी तरह से धस गया. घटना ने कॉलेज प्रशासन और स्टाफ में चिंता और हैरानी पैदा कर दी है.

कॉलेज प्रशासन की बढ़ी चिंता

वहीं छात्र इस घटना को लेकर काफी परेशान हैं. प्रशासन अब इस मामले की जांच कर रहा है और बिल्डिंग की स्थिति की पूरी समीक्षा कर जल्द ही मरम्मत की योजना बनाने की बात कर रहा है. इस हादसे ने साफ कर दिया कि जर्जर भवनों की नियमित निगरानी और समय पर मरम्मत कितनी जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी तरह की जनहानि और बड़ा हादसा रोका जा सके. (रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल)

