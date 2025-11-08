फिल्म 'हक' के समर्थन में उतरी हिंदू उत्सव समिति, मुस्लिम महिलाओं से की सम्मान की लड़ाई में जुड़ने की अपील

Haq Film Controversy-इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक को लेकर जारी विवाद के बीच हिंदू उत्सव समिति ने फिल्म के समर्थन में आवाज उठाई है. समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि यह फिल्म समाज के सामने सच्चाई लाने का काम करती है. इसमें शाहबानो प्रकरण को आधार बनाकर दिखाया गया है कि तीन तलाक की व्यवस्था ने मुस्लिम महिलाओं को किस तरह से पीड़ा दी और उनके अधिकारों को छीना. चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि फिल्म में शाहबानो प्रकरण को ऐतिहासिक दृष्टि से दिखाया गया है. उस दौर में राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में विधेयक लाकर पलट दिया था.

महिलाओं से की अपील

चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि फिल्म में दिखाया गया है कि तीन तलाक देकर पति ने पत्नी को कैसे प्रताड़ित किया. उन्होंने आगे कहा कि हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच मुस्लिम महिलाओं से अपील करते हैं कि वे फिल्म को जरूर देखें और समझें कि तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं ने उन्हें वर्षों तक अपमानित किया है.

फिल्म को दिया समर्थन

चंद्रशेखर तिवारी ने सनातन पंरपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में विवाद को सात जन्मों का बंधन माना गया है, जबकि फिल्म यह बताती है कि दूसरी ओर महिला को केवल उपभोग की वस्तु समझा गया. उन्होंने कहा कि जब तीन तलाक बिल संसद से पारित हुआ था, तब केवल हिंदू समाज ही नहीं बल्कि देश की मुस्लिम महिलाओं में भी खुशी की लहर दौड़ गई थी क्योंकि अब उन्हें समान अधिकार और सम्मान मिलने की उम्मीद जगी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

नहीं रुकी फिल्म की रिलाज

फिल्म हक को लेकर शाहबानो बेगम की बेटी सिद्दीका बेगम खान ने इंदौर हाईकोर्ट में रिलीज रोकने की याचिका दायर की थी. लेकिन मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने इसे खारिज कर दिया. जस्टिस प्रणय वर्मा ने आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति की निजता और प्रतिष्ठा का अधिकार उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, वारिस इस अधिकार को नहीं पा सकते. इस आधार पर कोर्ट ने फिल्म की रिलीज कर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

फिल्म निर्माता ने दी सफाई

फिल्म के निर्माता जंगली पिक्चर्स की ओर से अधिवक्ता अजय बागड़िया और ऋतिक गुप्ता ने अदालत में कहा कि हक कोई बायोपिक नहीं है, बल्कि अंग्रेजी किताब बानो भारत की बेटी से प्रेरित एक काल्पनिक कथा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म का उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि यह समाज में महिलाओं के अधिकार और सम्मान को लेकर जागरूकता फैलाने का प्रयास है.

यह भी पढ़ें-ग्वालियर में फ्लैट में पकड़ाई बांग्लादेशी युवती, देह व्यापार के लिए आई थी भारत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!