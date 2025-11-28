Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

एमपी कांग्रेस में फिर मची खलबली! हरीश चौधरी ने तुरंत रद्द की पटवारी की नियुक्तियां, दोबारा से लगा बड़ा झटका

MP Congress News: मध्यप्रदेश कांग्रेस में जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्तियों पर बड़ा उलटफेर सामने आया है. AICC प्रभारी हरीश चौधरी ने बिना अनुमति की गई सभी नियुक्तियां रद्द कर दीं, जिससे जीतू पटवारी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है और संगठन के अंदर हलचल तेज हो गई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 28, 2025, 11:44 AM IST
एमपी कांग्रेस में फिर मची खलबली!
एमपी कांग्रेस में फिर मची खलबली!

Jitu Patwari News: मध्यप्रदेश कांग्रेस के अंदर संगठन को लेकर बड़ी हलचल सामने आई है. दरअसल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा हाल में घोषित किए गए जिलों के संगठन मंत्रियों की नियुक्तियां अचानक रद्द कर दी गईं. यह फैसला सीधे एआईसीसी के हस्तक्षेप के बाद लिया गया, जिससे प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, जीतू पटवारी ने ये नियुक्तियां बिना केंद्रीय नेतृत्व की अनुमति के कर दी थीं, जिस कारण अब इन्हें निरस्त कर दिया गया है. 

खबर सामने आई है कि कई जिलाध्यक्षों ने AICC को शिकायत भेजी थी कि नए नियुक्त संगठन मंत्री उनके काम में दखल देने लगे हैं, जिससे संगठन में दो अलग-अलग शक्ति केंद्र बन गए थे. जिलों में बैठकों और कार्यक्रमों के दौरान नई टीम और पुराने नेतृत्व के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनती जा रही थी. इसी तनाव को देखते हुए एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी ने तुरंत निर्णय लेते हुए नियुक्तियां वापस लेने के आदेश जारी किए. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति जारी हुई कोई भी नियुक्ति मान्य नहीं होगी.
अनुमति के बाद होगी घोषणा
वहीं AICC की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि आगे से संगठन से जुड़ी हर नियुक्ति एक निर्धारित प्रक्रिया से होकर ही गुजरेगी. यानी पहले प्रस्ताव पीसीसी स्तर से तैयार होंगे, फिर उन्हें केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और अनुमति मिलने के बाद ही घोषणा की जाएगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जिला प्रभारियों की नियुक्ति रद्द की गई है, उन्हें भविष्य में किसी अन्य रूप में जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, ताकि संगठन में असंतुलन न बने.

चौधरी ने फटकार भी लगाई
बीते गुरुवार को भोपाल में एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा बैठक भी की, जिसमें कई अहम संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की. बैठक में मौजूद नेताओं को चौधरी ने फटकार भी लगाई और कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पहले आंतरिक अनुशासन जरूरी है. उन्होंने साफ कहा कि कार्यकर्ता एकजुट न हों तो सड़कों पर आंदोलन से लेकर संगठन का संचालन दोनों कमजोर पड़ जाते हैं. बताया जा रहा है कि पार्टी की गतिविधियों को लेकर उनकी नाराजगी भी इन्हीं वजहों से बढ़ी थी.

जीतू पटवारी को बड़ा झटका
इन नियुक्तियों का रद्द होना जीतू पटवारी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि यह उनके कार्यकाल की पहली औपचारिक संगठनात्मक कवायद थी. अब चर्चा है कि भविष्य में उन्हें किसी भी नई नियुक्ति से पहले AICC की मंजूरी के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा. इससे उनकी कार्यशैली पर नियंत्रण बढ़ सकता है. फिलहाल प्रदेश कांग्रेस में इस फैसले के बाद नई राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सभी की नजरें अब अगले संगठनात्मक कदम पर टिकी हुई हैं.

(रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल)

TAGS

mp congress newsmp news

