आज नहीं होगी मंत्री विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई? पढ़िए कारण और पूरा मामला

Supreme Court on Mantri Vijay Shah Matter: मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के मामले में आज यानि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल सकती है. बताया जा रहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी मामले को लेकर दिए विवादित बयान के मामले में 18 अगस्त को जो अहम सुनवाई होने थी, वो आगे बढ़ सकती है. जस्टिस जे. सूर्यकांत की डबल बेंच आज नहीं बैठेगी, इस कारण आज सुनवाई टल सकती है. सुनवाई के लिए नई तारीख दी जाएगी.

इससे पहले 28 जुलाई को सुनवाई हुई थी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने विजय शाह की माफी पर सवाल खड़े किए थे. कोर्ट ने कहा था उनकी ओर से पेश की गई सार्वजनिक माफी पर्याप्त नहीं है, अर्जी को खारिज किया जा रहा है. अदालत ने विजय शाह के बयान को जनभावनाओं को आहत करने वाला बताया है. जस्टिस सूर्यकांत ने मंत्री शाह को हिदायत दी थी कि अपने बयानों पर आत्मचिंतन करें.

