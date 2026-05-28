ग्वालियर में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, दिन के साथ रातें भी गर्म, भोपाल में होगी बारिश

Gwalior Bhopal Weather: ग्वालियर में भीषण गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दिन के साथ रात का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है. वहीं मौसम विभाग ने भोपाल में बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है.
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Gwalior Bhopal Weather: इस समय मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की चपेट में है और लोग तेज धूप व लू से परेशान हैं. ऐसे में मौसम विभाग से राहत भरी खबर सामने आई है. अनुमान है 29 मई से प्रदेश में प्री मानसून की दस्तक दे सकता है. भोपाल समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिशा का दौर देखने को मिल सकता है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है. इसके अनुसार 29, 30 और 31 मई को कई जिलों में बारिश होने की संभावना है. मौसम का यह मिजाज 'पश्चिमी विक्षोभ' के कारण बताया जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में भी भीषण गर्मी पड़ेगी. मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन समेत कई जिलों में हीटवेव येलो अलर्ट जारी किया है.
ग्वालियर में गर्मी का प्रकोप
ग्वालियर क्षेत्र में गर्म हवाओं के कारण भीषण गर्मी पड़ रही है. बुधवार रात न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे रात के समय में भी लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग ने ग्वालियर और उसके आसपास के इलाकों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस मई में तापमान सामान्य से काफी अधिक रहा है. दिन और रात दोनों समय तापमान लगातार ऊंचा बना रहने के कारण लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिल पा रही है.
44 के पार पहुंचा पारा
पिछले बुधवार को अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. गुरुवार सुबह से ही सूरज की तपिश बहुत ज्यादा रही है. तापमान सुबह 5:30 बजे के 34.2 डिग्री से बढ़कर सुबह 8:30 बजे तक 37.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. बुधवार रात 8 बजे भी गर्म हवाओं का जोर बना रहा, जिससे घरों के कूलर और एयर कंडीशनर बेअसर साबित हुए.
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