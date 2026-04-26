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MP में गर्मी से हाहाकार, भोपाल समेत इन जिलों के स्कूलों में छुट्टी, जानें कब तक रहेंगे बंद

Bhopal Mein School ki Chutti: मध्यप्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है. चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने हाल बेहाल कर दिया है. भीषण गर्मी को देखते हुए मध्यप्रदेश के कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 26, 2026, 03:33 PM IST
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MP में गर्मी से हाहाकार, भोपाल समेत इन जिलों के स्कूलों में छुट्टी, जानें कब तक रहेंगे बंद

Bhopal Mein School ki Chutti: मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते बच्चों के लिए स्कूल आना-जाना मुश्किल हो गया है. भीषण गर्मी को देखते हुए मध्यप्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है. राजधानी भोपाल में कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में 30 अप्रैल तक अवकाश घोषित किया गया है. 

इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी किया है. भोपाल में नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 30 अप्रैल तक सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. जिला प्रशासन ने बढ़ते तापमान को देखते हुए यह फैसला लिया है. यह आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा. यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया है. हालांकि यह निर्देश भी जारी किए गए हैं कि इस दौरान शिक्षक स्कूल में उपस्थित रहें.

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उज्जैन में भी छुट्टी घोषित 
वहीं उज्जैन में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है. आदेश के अनुसार उज्जैन में सरकारी और निजी स्कूल 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे. वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों का समय बदल दिया गया है. अब ये कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लगेंगी.

ग्वालियर में भी छुट्टी घोषित
इसके अलावा भीषण गर्मी के कहर को देखते हुए ग्वालियर के कलेक्टर ने भी 30 अप्रैल तक कक्षा 8 तक के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है, जिससे छात्रों को राहत मिली है. इसके साथ ही एक आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक संचालित की जाएं.

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