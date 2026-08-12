/भोपाल में भयंकर बारिश, पिकनिक मनाने गए 7 युवक पानी में फंसे, SDRF ने किया रेस्क्यू; लगातार तीसरे दिन बंद रहेंगे स्कूल

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राजधानी भोपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियों, नालों और निचले इलाकों में पानी का बहाव बढ़ गया है. इसी बीच फटापन बाबाझिरी इलाके में पिकनिक मनाने गए सात युवक बढ़ते जलस्तर के कारण फंस गए. बताया जा रहा है कि ये सभी युवक ओल्ड सिटी के रहने वाले हैं. अचानक हुई भारी बारिश से पहाड़ियों से बड़ी मात्रा में पानी नीचे आया, जिससे चारों ओर जलभराव हो गया. पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण सातों युवक एक टीले पर फंस गए. युवकों ने तत्परता दिखाते हुए अपने परिवारों के जरिए डायल 112 को सूचना दी. इसके बाद पुलिस, SDRF और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया और शाम करीब 7 बजे सभी युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.
लगातार तीसरे दिन बंद रहेंगे स्कूल
इस बीच, लगातार हो रही भारी बारिश और सड़कों पर बुरी तरह जलभराव को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है. भोपाल में लगातार तीसरे दिन सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के अनुसार MP बोर्ड, CBSE और ICSE से जुड़े सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि स्कूल मैनेजमेंट अपनी मर्ज़ी से ऑनलाइन क्लास चला सकते हैं. यह छुट्टी सिर्फ छात्रों के लिए है. शिक्षकों और दूसरे स्टाफ सदस्यों को सामान्य रूप से स्कूल आना होगा.
बांधों और तालाबों में बढ़ा जलस्तर
बता दें कि बारिश की वजह से राज्य के बांधों और तालाबों में भी पानी का स्तर बढ़ गया है. भोपाल के बड़ा तालाब में पानी का स्तर एक ही दिन में लगभग तीन-चौथाई फुट बढ़कर 1,663 फुट तक पहुंच गया. इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांधों में भी पानी का स्तर बढ़ गया है.
सीहोर में भी 10 लोगों का रेस्क्यू
इसके अलावा सीहोर में एक बचाव अभियान चलाया गया, जिसमें दस लोगों को बचाया गया. यहां भीलाखेड़ी नदी के पास एक घर में अचानक बाढ़ का पानी आ गया, जिससे घर चारों तरफ से पानी से घिर गया. इसके चलते पानी का स्तर बढ़ने पर एक ही परिवार के दस सदस्य अंदर फंस गए. हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंची. बिना समय बर्बाद किए, पुलिस बल ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बचाव अभियान शुरू किया. टीम ने घर के अंदर फंसे परिवार के सभी दस सदस्यों को सफलतापूर्वक बचा लिया.
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