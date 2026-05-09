MP के 22 जिलों में झमाझम बारिश, सिवनी में ओलावृष्टि, रात तक यहां भी बरसात

MP Weather Heavy Rainfall: मध्य प्रदेश में शनिवार शाम को मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है. कई जिलों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के 22 से ज्यादा जिलों में बारिश हो रही है. 24 घंटे में प्रदेश में मौसम फिर से बदलने वाला है. एमपी में बारिश और आंधी तूफान की वजह से तापमान में भी गिरावट दिख रही है. वहीं बारिश के साथ-साथ कई जिलों में हवा की रफ्तार भी तेज रही है. 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं. ऐसे में मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है.

एमपी में यहां बारिश

मौसम विभाग ने के मुताबिक शिवपुरी, श्योपरु, गुना, अशोकनगर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, रायसेन, सागर, हरदा, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, उमरिया, अनूपपुर, जबलपुर और कटनी जिलों में बारिश हुई है. वहीं भोपाल में भी झमाझम बारिश जारी है. जिससे राजधानी का मौसम भी फिर से ठंडा हो गया है और यहां लोगों को एक बार फिर गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है. सिवनी जिले में कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है. मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में फिलहाल आने वाले कुछ घंटों तक इसी तरह बारिश रहने की संभावना है.

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एमपी में चली आंधी

एमपी के कई जिलों में तेज आंधी चली है. अशोकनगर जिले में सबसे ज्यादा 67 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चली. इसी तरह जबलपुर, सागर, बैतूल, अमरकंटक, गुना और भोपाल में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ घंटों में दमोह, बालाघाट, भोपाल, देवास, खरगोन, राजगढ़, विदिशा, टीकमगढ़, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला, पांढुर्णा, सिवनी, छिंदवाड़ा, रायसेन, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, डिंडौरी जिलों में और बारिश हो सकती है. यहां अलर्ट जारी किया गया है.

मध्य प्रदेश में गुजर रही ट्रफ लाइन

मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश में फिलहाल दो ट्रफ लाइन गुजर रही हैं. जिससे प्रदेश के उपरी हिस्से में साइक्लोनिक सकुर्लेशन यानि चक्रवात का असर दिख रहा है. इसी वजह से प्रदेश में आंधी-तूफान का असर साफ दिख रहा है. मध्य प्रदेश में इस बार मई के महीने में अच्छा मौसम दिखा है. प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है. हालांकि फिलहाल एमपी में दो तरह का मौसम दिखा है. जहां मालवा-निमाड़ की तरफ गर्मी का असर तेज हो गया है. वहीं ग्वालियर-चंबल, बुंदेलखंड और महाकौशल रीजन में बारिश का असर साफ दिख रहा है.

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