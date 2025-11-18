Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3008910
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

हेलीकॉप्टर से पचमढ़ी और मढ़ई जा सकेंगे पर्यटक, भोपाल से इस तारीख से मिलेगी सुविधा

Bhopal to Pachmarhi: पचमढ़ी और मढ़ई जाने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब 20 नवंबर से भोपाल से पचमढ़ी और मढ़ई के लिए सीधी हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू हो रही है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 18, 2025, 04:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पचमढ़ी और मढ़ई के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा
पचमढ़ी और मढ़ई के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा

Pachmarhi Helicopter Service: पचमढ़ी और मढ़ई घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है, इन पर्यटकों को अब हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिलने वाली है. 20 नवंबर से राजधानी भोपाल से पचमढ़ी और मढ़ई के लिए सीधी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है. ऐसे में अब यात्री और पर्यटक सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए भोपाल से पचमढ़ी और मढ़ई पहुंच सकेंगे. यह सुविधा 'पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा' के माध्यम से शुरू की जा रही है. जहां पर्यटक महज 3000 रुपए खर्च करके सतपुड़ा की वादियों में घूमते हुए पचमढ़ी की यात्रा का मजा ले सकते हैं. 

भोपाल से 1 घंटे में पहुंचेंगे पचमढ़ी

भोपाल से वाय रोड पचमढ़ी जाने में 5 से 6 घंटे का समय लगता था, लेकिन हेलीकॉप्टर से सिर्फ 60 मिनट में पर्यटक पचमढ़ी पहुंच सकेंगे. जबकि भोपाल से मढ़ई 40 मिनट में पहुंचेंगे और पचमढ़ी से मढ़ई का सफर मात्र 20 मिनट में पूरा होगा. टिकट की बुकिंग flyola.in और IRCTC के पोर्टल पर उपलब्ध है, ऐसे में यहां से जाकर पर्यटक अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, पर्यटन सेवा के लिए लगाए गए हेलीकॉप्टर में 6 सीटें होंगी, इससे यात्रियों को सड़क के लंबे सफर, जाम और थकान से राहत मिलेगी और वे जल्द से जल्द पचमढ़ी और मढ़ई पहुंच जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन हफ्ते में केवल पांच दिन किया जाएगा. बुधवार और गुरुवार को उड़ानें बंद रहेंगी, सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए निजी कंपनियों के साथ 3 साल का अनुबंध किया है. नर्मदापुरम जिले की कलेक्टर सोनिया मीना ने बताया कि नई हवाई सेवा से पचमढ़ी और मढ़ई तक पहुंचना बेहद आसान होगा, देश-विदेश से आने वाले पर्यटक अब कम समय में यात्रा कर सकेंगे और हवाई मार्ग से सतपुड़ा की पर्वतमालाओं और टाइगर रिजर्व की शानदार सुंदरता का आनंद ले पाएंगे. यह योजना पचमढ़ी पर्यटन के हिसाब से अहम मानी जा रही है. 

ये भी पढ़ेंः मोहन कैबिनेट के फैसले: MP में आएगी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना, इन मुद्दो पर भी चर्चा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhopal to pachmarhipachmarhi helicopter service

Trending news

mp news
अस्पताल परिसर में खुले में हुआ प्रसव, महिला ने साड़ी का पर्दा कर कराई डिलीवरी
Shivpuri News
नौकरी के विवाद में खूनी खेल, युवक ने मां-बेटे पर बरसाए डंडे, महिला के टूट गए दांत
shahdol news
MP में राशन चोरी गिरोह का पर्दाफाश! रीवा, सीधी, पन्ना और शहडोल में एक्टिव था ये गैंग
Madvi Hidma
झीरम घाटी हमला, बुरकापाल हमला, 76 जवानों की हत्या... हिड़मा का क्रिमिनल बायोडाटा
Simhasth Kumbh 2028
विश्व देखेगा सिंहस्थ का वैभव, किसानों के सम्मान में लैंड पूलिंग निरस्त: CM मोहन यादव
MP Board exam 2026
MP बोर्ड के छात्रों के लिए खबर, इस महीने से होंगी 10वीं-12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा
bhopal news
यात्रियों के लिए गुड न्यूज! जल्द शुरू होगा भोपाल मेट्रो का सफर... सिर्फ कुछ काम बाकी
bhind news
घोर लापरवाही! अस्पताल के गेट पर ही महिला ने दिया बच्चे को जन्म; देर से पहुंची नर्स
mp news
MP में सर्दी का कहर! इन 2 जिलों में स्कूलों का समय बदला, जानें कब से शुरू होंगी
khandwa news
ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक बनाने का कड़ा विरोध, दुकानें बंद कर सड़कों पर उतरे लोग