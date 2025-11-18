हेलीकॉप्टर से पचमढ़ी और मढ़ई जा सकेंगे पर्यटक, भोपाल से इस तारीख से मिलेगी सुविधा

Pachmarhi Helicopter Service: पचमढ़ी और मढ़ई घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है, इन पर्यटकों को अब हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिलने वाली है. 20 नवंबर से राजधानी भोपाल से पचमढ़ी और मढ़ई के लिए सीधी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है. ऐसे में अब यात्री और पर्यटक सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए भोपाल से पचमढ़ी और मढ़ई पहुंच सकेंगे. यह सुविधा 'पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा' के माध्यम से शुरू की जा रही है. जहां पर्यटक महज 3000 रुपए खर्च करके सतपुड़ा की वादियों में घूमते हुए पचमढ़ी की यात्रा का मजा ले सकते हैं.

भोपाल से 1 घंटे में पहुंचेंगे पचमढ़ी

भोपाल से वाय रोड पचमढ़ी जाने में 5 से 6 घंटे का समय लगता था, लेकिन हेलीकॉप्टर से सिर्फ 60 मिनट में पर्यटक पचमढ़ी पहुंच सकेंगे. जबकि भोपाल से मढ़ई 40 मिनट में पहुंचेंगे और पचमढ़ी से मढ़ई का सफर मात्र 20 मिनट में पूरा होगा. टिकट की बुकिंग flyola.in और IRCTC के पोर्टल पर उपलब्ध है, ऐसे में यहां से जाकर पर्यटक अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, पर्यटन सेवा के लिए लगाए गए हेलीकॉप्टर में 6 सीटें होंगी, इससे यात्रियों को सड़क के लंबे सफर, जाम और थकान से राहत मिलेगी और वे जल्द से जल्द पचमढ़ी और मढ़ई पहुंच जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन हफ्ते में केवल पांच दिन किया जाएगा. बुधवार और गुरुवार को उड़ानें बंद रहेंगी, सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए निजी कंपनियों के साथ 3 साल का अनुबंध किया है. नर्मदापुरम जिले की कलेक्टर सोनिया मीना ने बताया कि नई हवाई सेवा से पचमढ़ी और मढ़ई तक पहुंचना बेहद आसान होगा, देश-विदेश से आने वाले पर्यटक अब कम समय में यात्रा कर सकेंगे और हवाई मार्ग से सतपुड़ा की पर्वतमालाओं और टाइगर रिजर्व की शानदार सुंदरता का आनंद ले पाएंगे. यह योजना पचमढ़ी पर्यटन के हिसाब से अहम मानी जा रही है.

ये भी पढ़ेंः मोहन कैबिनेट के फैसले: MP में आएगी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना, इन मुद्दो पर भी चर्चा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!