अब हेलिकॉप्टर से करें भोपाल से ओरछा-चंदेरी का सफर, CM मोहन दिखाएंगे हरी झंडी, इतना लगेगा किराया

Bhopal to Orchha Chanderi Helicopters: मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 'PM श्री हेली सेवा' का लगातार विस्तार कर रही है. इसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने जा रहा है, जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्टेट हैंगर से भोपाल को ओरछा और चंदेरी से जोड़ने वाले नए हेलीकॉप्टर सेक्टरों का उद्घाटन करेंगे.

सीएम मोहन दिखाएंगे हरी झंडी

दरअसल यह सेवा पीएम श्री हेली पहल के तहत संचालित होगी, जिससे राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा. इस नई पहल का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे जो आज रविवार को स्टेट हैंगर से पहली हेलीकॉप्टर उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे.

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ओरछा-चंदेरी अब आसमान से जुड़ेंगे

यह विशेष सेवा तीर्थनगरी ओरछा (निवाड़ी) और ऐतिहासिक शहर चंदेरी (अशोकनगर) को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए शुरू की जा रही है. किराये की बात करें तो भोपाल से ओरछा मार्ग के लिए टिकट की कीमत ₹6,500 और चंदेरी के लिए ₹5,500 निर्धारित की गई है. यह सुविधा सप्ताह में पांच दिन उपलब्ध रहेगी, जिससे सप्ताहांत (weekends) पर आने वाले पर्यटकों को काफी सहूलियत मिलेगी.

यात्रियों को सीएम देंगे बोर्डिंग पास

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री न केवल हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाएंगे, बल्कि पहले यात्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से बोर्डिंग पास भी वितरित करेंगे.

ओरछा और चंदेरी की खासियत

ओरछा जिसे बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से जाना जाता है, भगवान राम राजा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है. चंदेरी अपने ऐतिहासिक किले और विश्व-प्रसिद्ध साड़ियों के लिए विख्यात है. हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत से इन क्षेत्रों में आने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.

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