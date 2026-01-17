कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर बीजेपी का फोकस: हेमंत खंडेलवाल ने शुरू किया 'सहयोग सेल', तय हुई मंत्रियों की ड्यूटी

MP BJP Sahyog Cell: मध्यप्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की पहल पर 'सहयोग सेल' का गठन किया जा रहा है. इस सेल का उद्देश्य पार्टी कार्यकताओं की शिकायतों और समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करना है. प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश कार्यालय में 'सहयोग सेल' की व्यवस्था शुरू की है.

हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से प्रदेश कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं की लगातार भीड़ देखी जा रही थी. इसमें कई ऐसे कार्यकर्ता शामिल थे, जिनकी समस्याएं जिला स्तर पर ही सुलझाई जा सकती है, लेकिन समाधान न होने के कारण कार्यकर्ता भोपाल पहुंच रहे थे. प्रदेश कार्यालय पर बढ़ते दबाव को कम करने के और कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान करने के उद्देश्य से हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर 'सहयोग सेल' की शुरूआत की गई है.

'सहयोग सेल' में रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों किया जाएगा शामिल

इस सेल में प्रदेश संयोजक और जिला संयोजक की नियुक्ति की जाएगी, ताकि संगठनात्मक स्तर पर बेहतर समन्वय बनाया जा सके. सहयोग सेल में प्रशासनिक अनुभव का लाभ लेने के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है. वहीं जिला कार्यालयों में पदाधिकारियों के बैठने के दिन भी तय किए जाएंगे. इन निर्धारित दिनों में पदाधिकारी कार्यालय में मौजूद रहकर आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे और उनके निराकरण की दिशा में कार्रवाई करेंगे.

सेल कैसे करेगा काम

जिला कार्यालय में आने वाली जो समस्याएं अगल प्रशासन से संबंधित हैं तो उन्हें समाधान के लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को भेजा जाएगा. अगर किसी पार्टी कार्यकर्ता की समस्या पार्टी संगठन से जुड़ी है, तो जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी उसे देखेंगे. जो मामले जिला स्तर पर हल नहीं हो पाएंगे, उन्हें प्रदेश कार्यालय के सपोर्ट सेल में भेजा जाएगा. यह सेल प्रशासनिक और संगठनात्मक दोनों तरह के मामलों को देखेगा.

इस दिन प्रदेश कार्यालय में बैठेगे मंत्री

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के लिए प्रदेश पार्टी ऑफिस में बैठने का एक रोस्टर बनाया है. इस व्यवस्था के तहत, सोमवार से शुक्रवार तक, एक मंत्री दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक राज्य ऑफिस में बैठकर पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं. अब सहयोग सेल के जरिए आने वाली समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों के मंत्रियों और राज्य पार्टी अधिकारियों को सौंपी जाएगी.

