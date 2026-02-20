MP में दूसरे राज्यों की हेरिटेज शराब पर नहीं लगेगी ड्यूटी, जगदीश देवड़ा ने सदन में दी जानकारी

Liquor Policy In MP: मध्य प्रदेश में आबकारी नीति के तहत दूसरे राज्यों की हेरिटेज शराब की बिक्री को ड्यूटी फ्री रखा जाएगा, यह जानकारी डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में दी है. उन्होंने बताया कि नई आबकारी नीति को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है. वहीं एक अप्रैल से मध्य प्रदेश में शराब की कीमतों में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो जाएगी. मध्य प्रदेश में कई और भी बदलाव आबकारी नीति में देखने को मिले हैं, जहां कई और बदलाव भी दिखेंगे.

हेरिटेज शराब पर ड्यूटी नहीं

वहीं मध्य प्रदेश में अब दूसरे राज्यों की हेरिटेज शराब पर ड्यूटी नहीं लगेगी. वित्तमंत्री ने बताया कि प्रदेश के जनजातीय स्व-सहायता समूहों की तरफ से जो महुआ से शराब का निर्माण होता है, उस मदिरा को अन्य राज्यों में ड्यूटी मुक्त कराने का फैसला किया गया है, इसके अलावा उनके राज्यों की हेरिटेज या विशेष मदिरा को हमारे प्रदेश में ड्यूटी फ्री करने प्रावधान किया गया है, ताकि किसी तरह से भ्रम की स्थिति न रहे. वहीं उन्होंने बताया कि पिछले सालों की तरह ही मदिरा के निर्माताओं को अपने उत्पाद की कीमत में किसी भी तरह का अनुमोदन करने की जरुरत नहीं है.

1 अप्रैल से लागू होगी नीति

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट से नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल चुकी है. जो 1 अप्रैल से राज्य में लागू हो जाएगी, इस नीति में कई अहम बदलाव हुए हैं. शराब दुकानों को अब नर्मदा तट से पांच किलोमीटर की दूरी पर रखा जाएगा. नर्मदा तट से 5 किलोमीटर की दूरी तक कोई नई शराब नहीं खुलेगी. वहीं पहले से जिन दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उन पर प्रतिबंध जारी रहेगा. पवित्र शहरों में भी शराब दुकानें बिल्कुल नहीं खुलेगी, जबकि राज्य में किसी तरह की कोई नई शराब दुकान नहीं खुलेगी न ही नए अहाते खोले जाएंगे. वहीं मध्य प्रदेश में शराब दुकानों के नवीनीकरण का विकल्प भी खत्म कर दिया गया है.

मध्य प्रदेश में सभी 3553 मदिरा दुकानों के लिए ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के माध्यम से प्रक्रिया की जाएगी. हालांकि आरक्षित मूल्यों में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी गई है. ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के लिए मध्य प्रदेश में शराब दुकानों के टेंडर बनाए जाएंगे. जिसमें कम से कम 5 शराब दुकानों का एक समूह होगा.

