MP के हर जिले में खुलेंगे हाई-टेक फिजियोथेरेपी अस्पताल, एडवांस मशीनों से होगा इलाज, कॉलेजों में शुरू होंगे नए कोर्स

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के हर जिले में अलग से फिजियोथेरेपी अस्पताल बनाने की तैयारी की जा है, जहां आधुनिक मशीनें और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होंगे. इस सिलसिले में 'भौतिक चिकित्सक कल्याण संघ' के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकत कर बजट और जरूरी इंताजामों पर चर्चा की.
Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अब हर जिले में अलग से फिजियोथेरेपी अस्पताल बनाएं जाएंगे. इन अस्पतालों में आधुनिक मशीनें उपलब्ध होंगी और विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे. इस सिलसिले में 'भौतिक चिकित्सक कल्याण संघ' के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकत कर बजट और जरूरी इंताजामों पर चर्चा की.
प्रदेश की स्वास्थ्य नीति और आगामी बजट में फिजियोथेरेपी की सुविधा को और मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. राज्य के सभी सरकारी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों में अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट फिजियोथेरेपी कोर्स शुरू किए जाएंगे. हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) में एक फिजियोथेरेपी यूनिट बनाई जाएगी. हर यूनिट में एक महिला और एक पुरुष फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति जरूरी होगी.
मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में फिजियोथेरेपी कोर्स शरू
फिजियोथेरेपिस्ट को उनकी स्पेशलाइजेशन के आधार पर मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों के सभी विभागों में तैनात किया जाएगा. पूरे राज्य में सरकारी संस्थानों में काम करने वाले फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एक समान और सम्मानजनक सैलरी-मानदेय लागू किया जाएगा. बता दें कि, पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने 5 जनवरी 2026 को सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फिजियोथेरेपी कोर्स शुरू करने की घोषणा की थी. स्वास्थ्य विभाग ने भी विधानसभा में इस घोषणा की पुष्टि की थी. अब आने वाले बजट में इन योजनाओं के लिए फंड अलॉट किया जाएगा.
फिजियोथेरेपी में स्पेशलाइजेशन उपलब्ध
फिजियोथेरेपी में अब ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी जैसे विषयों में स्पेशलाइजेशन (MPT) और यहां तक कि PhD प्रोग्राम भी उपलब्ध हैं. बजट में किए गए ये प्रावधान यह पक्का करेंगे कि मरीजों को स्पेशलिस्ट से सही इलाज मिले. यह बात फिजियोथेरेपी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉ. सुनील पांडे ने कही.
