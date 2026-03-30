भोपाल में शराब पीने के बाद लड़कियों का हाई-वोल्टेज ड्रामा, देखने वाले रह गए हैरान, जमकर हुई गुत्थमगुत्था

Bhopal News: राजधानी भोपाल के MP नगर (ज़ोन-2) में देर रात एक क्लब के बाहर भारी हंगामा देखने को मिला. शराब के नशे में धुत चार युवतियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक मारपीट में बदल गया.
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Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के MP नगर इलाके में देर रात एक क्लब के बाहर जोरदार ड्रामा देखने को मिला, जहां चार युवतियों के बीच हुआ विवाद हिंसक हो गया. बताया जा रहा है कि ये सभी युवतियां एक पार्टी में शामिल थीं, जो देर रात तक चली और वे सभी नशे की हालत में थीं. रात करीब 2:30 बजे यह कहा-सुनी इतनी बढ़ गई कि सड़क पर ही उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई. इस घटना में एक युवती को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना में नियमों की सरेआम अनदेखी की गई, जिससे इलाके में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.
4 युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा
यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब चार पूरी तरह से नशे में धुत युवतियां क्लब से बाहर निकलीं और आपस में भिड़ गईं. रात के सन्नाटे में करीब 2:30 बजे शुरू हुआ यह विवाद इतना बढ़ गया कि युवतियों ने एक-दूसरे के साथ गाली-गलौज और हाथापाई शुरू कर दी. चश्मदीदों के अनुसार, युवतियां सड़क पर एक-दूसरे को बेरहमी से पीट रही थीं, और इस घटना के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. इस हाथापाई के दौरान युवतियों में से एक को गंभीर चोटें आईं.
नियमों का खुलेआम उल्लंघन
इस घटना ने एक बार फिर MP नगर पुलिस की गश्त और क्लबों पर उनकी निगरानी की कमियों को उजागर कर दिया है. अब यह सवाल उठता है कि ये क्लब तय समय सीमा के बाद भी कैसे चलते रहे, और नशे की हालत में सड़कों पर हंगामा मचाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई.
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जमकर हुई हाथापाई
वीडियो हो रहे वीडियो में कुछ युवतियां सड़क के ठीक बीचों-बीच आपस में भिड़ती हुई दिखाई दे रही हैं. वहां मौजूद राहगीरों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. रिपोर्टों के अनुसार ये सभी युवतियां देर रात तक पार्टी कर रही थीं और ये चारों नशे की हालत में थीं. इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया, और देखते ही देखते यह कहा-सुनी हाथापाई में बदल गई.
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