भोपाल AIIMS में बवाल! इफ्तार पार्टी के बाद हिंदू संगठनों का विरोध, हनुमान चालीसा पाठ किया किया 'शुद्धिकरण'

Bhopal AIIMS Iftar Party: विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एम्स भोपाल के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का कारण हाल ही में परिसर में आयोजित रोजा इफ्तार कार्यक्रम को बताया गया. संगठनों ने आरोपी लगाया कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर धार्मिक आयोजन की अनुमति देना उचित नहीं है.

नवरात्रि के दौरान हिंदू संगठनों ने AIIMS भोपाल परिसर के भीतर कन्या पूजन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया. उन्होंने कहा कि ये धार्मिक अनुष्ठान परिसर के 'शुद्धिकरण' के लिए किए गए थे. हालांकि प्रशासन ने गेट नंबर 3 बंद कर दिया था, फिर भी कुछ बजरंग दल के लोग अंदर घुसने में कामयाब रहे और इस समय अंदर पाठ कर रहे हैं. गेट के ठीक बाहर भी सामूहिक पाठ किया जा रहा है. प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऐसे पोस्टर थाम रखे थे जिन पर 'जिहाद रोको' और 'अस्पतालों का इस्लामीकरण रोको' जैसे नारे लिखे थे.

हिंदू संगठनों ने की जोरदार नारेबाजी

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प्रदर्शनकारियों ने AIIMS प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारे लगाए. कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, जो सरकारी अस्पताल के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के विपरीत है. उन्होंने सवाल उठाया कि इफ्तार पार्टी कैसे संभव हो पाई, जबकि रामनवमी, नवरात्रि या अन्य हिंदू त्योहारों के दौरान किसी भी विशेष कार्यक्रम की अनुमति नहीं होती है.

VHP और बजरंग दल की मांग

VHP और बजरंग दल के स्थानीय नेताओं ने कहा कि AIIMS भोपाल एक स्वास्थ्य संस्थान है, जहां सभी धर्मों के मरीजों का इलाज होता है. ऐसे माहौल में किसी खास धर्म से जुड़ा कोई विशेष कार्यक्रम दूसरी समुदायों में नाराजगी पैदा कर सकता है. उन्होंने मांग की कि AIIMS प्रशासन भविष्य में ऐसे किसी भी धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति न दे, जिससे संस्थान की निष्पक्षता पर आंच आए.

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