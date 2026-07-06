अगर बनाई भगवान की AI मूर्ति तो दर्ज होगी FIR, भोपाल में हिंदू उत्सव समिति ने दी चेतावनी

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते चलन के बीच धार्मिक आस्था और मूर्तिकला के पारंपरिक स्वरूप को बचाने की मुहिम शुरू हो गई है. इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू उत्सव समिति की एक अहम बैठक हुई, जिसमें आने वाले त्योहारों खासकर गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव को लेकर एक बड़ा और बहुत कड़ा फैसला लिया गया.
धार्मिक मान्यताओं का सम्मान रखना
समिति का कहना है कि धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का सम्मान बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है. इस बयान ने AI से बनी मूर्तियों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. फिलहाल समिति की ओर से यह एक अपील और चेतावनी है. ऐसे मामलों में कोई भी कानूनी कार्रवाई लागू कानूनों के अनुसार संबंधित प्रशासन और पुलिस द्वारा तय की जाएगी.
भगवान की AI मूर्ति बनाई तो दर्ज होगी FIR
हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने मूर्ति बनाने वालों और पूजा समितियों को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर आने वाले त्योहारों के दौरान देवी-देवताओं की AI से बनी या काल्पनिक मूर्तियां बनाई या स्थापित की जाती हैं, तो समिति उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और सीधे FIR दर्ज कराएगी. समिति ने हाल ही में इंटरनेट पर सामने आए AI से बने देवी-देवताओं के अजीब और आधुनिक चित्रणों पर कड़ी आपत्ति जताई है.
सिर्फ पौराणिक प्रतिमाएं ही होंगी विराजमान
चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि आधुनिकता के नाम पर देवी-देवताओं के पारंपरिक और शास्त्रों में बताए गए स्वरूपों के साथ छेड़छाड़ करना हमारे धर्म का मजाक उड़ाने जैसा है. उन्होंने सभी गणेश और दुर्गा पूजा समितियों से भावपूर्ण अपील की है कि वे सनातन परंपराओं का पालन करें और अपने पंडालों में केवल उन्हीं स्वरूपों की मूर्तियां स्थापित करें जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है. समिति ने मूर्तिकारों को भी चेतावनी दी है कि वे व्यावसायिक लाभ के लिए आस्था की पवित्रता से खिलवाड़ न करें.
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