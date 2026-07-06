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अगर बनाई भगवान की AI मूर्ति तो दर्ज होगी FIR, भोपाल में हिंदू उत्सव समिति ने दी चेतावनी

Bhopal News: भोपाल में गणेशोत्सव और दुर्गा उत्सव से पहले हिंदू उत्सव समिति ने AI से बनी मूर्तियों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने मूर्तिकारों और उत्सव समितियों से अपील की है कि वे केवल ऐसी मूर्तियां ही स्थापित करें जो पारंपरिक पौराणिक स्वरूप को दर्शाती हों.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 06, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:23 AM IST
अगर बनाई भगवान की AI मूर्ति तो दर्ज होगी FIR, भोपाल में हिंदू उत्सव समिति ने दी चेतावनी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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