Machli Kothi: क्या है भोपाल की आलीशान मछली कोठी का रहस्य? जानिए कीमत और खासियत

Machli Kothi Demolished: भोपाल की सबसे चर्चित और विवादित मछली कोठी पर आखिरकार बुलडोजर चल ही गया है. नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम 6 जेसीबी और पोकलेन मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और करीब 15 हजार स्क्वायर फीट में बनी इस तीन मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया. यह कोठी महज एक मकान नहीं बल्कि आलीशान शाही ठिकाना थी, जिसे मछली परिवार ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके खड़ा किया था. कहा जाता है कि यहां एक दौर में बड़े नेताओं और अफसरों का आना-जाना लगा रहता था और यही वजह थी कि इसे इलाके में वीआईपी कोठी के नाम से भी जाना जाता था.

इस इमारत की खासियतें भी किसी महल से कम नहीं थीं. 1990 में बनाई गई इस कोठी को धीरे-धीरे बढ़ाकर तीन मंजिला का स्वरूप दिया गया. इसमें 30 से ज्यादा कमरे, बड़ा गैरेज, बच्चों के लिए झूला घर, पार्क और यहां तक कि स्विमिंग पूल तक बनाया गया था. इसे देखकर कोई भी कह सकता था कि यह किसी रईस उद्योगपति या शासकीय आवास जैसा लग रहा है. इसकी अनुमानित कीमत 20 से 25 करोड़ रुपए बताई जाती है, हालांकि प्रशासन ने इसे 10 करोड़ का आकलन किया. राजधानी भोपाल में सरकारी जमीन पर इतनी बड़ी और शानदार कोठी शायद ही किसी और ने बनाई हो.

कब बनी थी कोठी

इतिहास खंगालें तो मछली परिवार ने इस कोठी का निर्माण करीब 35 साल पहले शुरू किया था. उस समय सरकारी जमीन पर छोटे-छोटे हिस्से कब्जा करके ढांचा खड़ा किया गया और बाद में धीरे-धीरे इसे इतना बड़ा आकार दे दिया गया कि यहां गुप्त कमरे, सीसीटीवी कैमरे और वीआईपी मेहमानों की खातिरदारी के लिए सभी इंतजाम कर दिए गए. बताया जाता है कि यहां पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और बड़े पुलिस-अफसर तक आते-जाते थे. यहां 11 से ज्यादा गुप्त कैमरे और विशेष कमरे बनाए गए थे, ताकि किसी की मौजूदगी का रिकॉर्ड रखा जा सके. हालांकि नेताओं और अफसरों के नाम अब भी खुले तौर पर कोई नहीं लेना चाहता.

क्या है पूरा मामला ?

मामले का सबसे बड़ा पहलू यह है कि मछली परिवार ने सिर्फ एक कोठी ही नहीं बनाई थी, बल्कि करीब 50 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जा करके फार्म हाउस, मैरिज हॉल, मदरसे और वेयरहाउस जैसे कई निर्माण खड़े कर दिए थे. इनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए मानी जा रही है. यासीन की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और अब तक कई अवैध निर्माणों को ढहाकर जमीन को मुक्त कराया जा चुका है. भोपाल में अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार की चर्चा के बीच मछली कोठी का ढहना एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है.

