होली-रमजान साथ-साथ... CM मोहन यादव ने कानून-व्यवस्था पर दिए सख्त निर्देश, इन इलाकों में रहेगी विशेष निगरानी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि त्योहार सामाजिक सद्भाव का प्रतीक हैं. प्रदेश के सभी नागरिक आपसी सौहार्द और प्रेम पूर्वक त्योहार मनाएं, इसके लिए मैदानी पुलिस अधिकारी और अमले को अतिरिक्त सजगता, सतर्कता और मुस्तैदी के साथ ड्यूटी निभानी होगी, ताकि कहीं भी, किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Mar 02, 2026, 10:30 AM IST
इस साल होली और रमजान एक साथ है और इस दौरान किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए सीएम मोहन यादव सख्त निर्देश दिए हैं. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने होली-रमजान समेत आगामी सभी त्योहारों से पहले प्रदेश में शांति और सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रविवार को पुलिस कमिश्नर ऑफिस, भोपाल से प्रदेश की कानून-व्यवस्था की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विस्तृत समीक्षा की.  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्राधिकार में कानून-व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखें और इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जाए.

त्योहार सामाजिक सद्भाव का प्रतीक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि त्योहार सामाजिक सद्भाव का प्रतीक हैं. प्रदेश के सभी नागरिक आपसी सौहार्द और प्रेम पूर्वक त्योहार मनाएं, इसके लिए मैदानी पुलिस अधिकारी और अमले को अतिरिक्त सजगता, सतर्कता और मुस्तैदी के साथ ड्यूटी निभानी होगी, ताकि कहीं भी, किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि त्यौहारों के चलते विशेष निगरानी और ऐहतियात बरती जाए. पुलिस सूचना-तंत्र को और भी अधिक सक्रिय किया जाए. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें, जिससे किसी भी नागरिक को असुविधा न हो.

हर हाल में सुव्यवस्था बनी रहे... 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. नागरिक बिना किसी बाधा के अपने-अपने पर्व आनंदपूर्वक मनाएं. शासन-प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ उनकी सुरक्षा में तत्पर होकर तैनात है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि त्योहारों के समय बेहद सतर्क रहें. हर घटना-दुर्घटना पर बारीक नजर बनाएं रखें. जनता में सुरक्षा का विश्वास कायम करें. समाज के अच्छे और प्रभावशाली लोगों को शांति समिति में लेकर आए. उन्होंने कहा कि सभी एसपी अपने पुलिस कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग सिस्टम को और भी अधिक बेहतर बनाएं. हर हाल में सुव्यवस्था बनी रहे, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है.

सीएम करेंगे पुलिस थानों और कार्यालयों का औचक निरीक्षण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आगामी दिनों में वे प्रदेश के पुलिस थानों और कार्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे. पुलिस थानों के कार्य-व्यवहार और पब्लिक फीडबैक के आधार पर उनकी ग्रेडिंग की जाएगी. मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षकों को अतिरिक्त सजगता और सतर्कता बरतने की हिदायत देते हुए कहा कि कानून- व्यवस्था के संबंध में जो भी कार्रवाई हो, वह पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में परीक्षाएं चल रही हैं. इसलिए सभी परीक्षा केन्द्रों और हॉस्टल्स पर निगरानी रखें.

