भोपाल का अस्पताल बना शूटिंग सेट? वायरल हुई हॉरर रील, मरीजों में खौफ फैलाने वाले वीडियो पर उठे सवाल

Bhopal News: आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून इतना ज़्यादा है कि हॉस्पिटल जैसी सेंसिटिव जगहों को भी डरावने "हॉरर" कंटेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल हमीदिया के नाम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़के हॉस्पिटल के कॉरिडोर जैसी दिखने वाली जगह पर डरावनी रील बनाते दिख रहे हैं. वीडियो में इस्तेमाल किया गया हॉरर बैकग्राउंड म्यूज़िक और एडिटिंग हॉस्पिटल आने वाले मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों में डर पैदा करने वाला है.

हमीदिया अस्पताल के नाम पर हॉरर रील

हालांकि अभी तक यह कन्फर्म नहीं हुआ है कि यह वीडियो असल में हमीदिया हॉस्पिटल के अंदर का है या नहीं? लेकिन जिस इंस्टाग्राम अकाउंट ने इसे शेयर किया है, उसने हॉस्पिटल के नाम का इस्तेमाल करके ऐसे ही कई हॉरर रील बनाए हैं.

मरीजों में खौफ फैलाने वाले वीडियो पर उठे सवाल

हैरानी की बात यह है कि अगर यह वीडियो सच में हमीदिया हॉस्पिटल का है, तो जब वीडियो बनाने वाले अंदर आए तो वे सख्त सिक्योरिटी स्टाफ और गार्ड कहां थे, जो अक्सर आम मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों के साथ सख्ती करते देखे जाते हैं? हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां लोग पहले से ही मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम से परेशान हैं, इसलिए वहां ऐसी हॉरर रील बनाना न सिर्फ हॉस्पिटल की रेप्युटेशन की बेइज्ज़ती है बल्कि एक तरह का मेंटल टॉर्चर भी है.

समाज के लिए चिंता की बात

रील के ज़रिए सरकारी अस्पताल को जिस तरह से दिखाया जा रहा है, वह समाज के लिए बहुत चिंता की बात है. सवाल यह उठता है कि क्या हमीदिया अस्पताल अब रील बनाने वालों के लिए "पिकनिक स्पॉट" या शूटिंग सेट बन गया है, जहां सुरक्षा के उपाय सिर्फ़ एक औपचारिकता हैं? अब यह देखना बाकी है कि अस्पताल मैनेजमेंट इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और ऐसे रील बनाने वालों पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाता है.

