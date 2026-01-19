Advertisement
राशन पर खर्च करने में सबसे 'कंजूस' होते हैं इस राज्य के लोग, एक-एक हिसाब आया सामने; देखें आंकड़े

Household Consumption Expenditure Survey: हर राज्य और हर परिवार में राशन पर होने वाला खर्च अलग-अलग हो सकता है, लेकिन घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण में चार लोगों के परिवार में ग्रोसरी पर होने वाले मासिक खर्चे का औसत बताया गया है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:01 AM IST
Monthly Expenditure on Groceries: एक परिवार जिसमें 4 लोग हैं, महीने के राशन पर कितना खर्च करते हैं? पिछले कुछ सालों में महंगाई तेज रफ्तार से बढ़ी है और हर कोई राशन बिल पर हर महीने होने वाले खर्चे से परेशान है. हालांकि, यह अलग-अलग राज्यों के हिसाब से अलग हो सकता है, जिसका खुलासा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (Household Consumption Expenditure Survey) में हुआ है. ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे शहरों में एक परिवार का महीने का राशन बिल 14000 रुपये के पार पहुंच गया है. जबकि देश के दिल यानी मध्य भारत में तस्वीर थोड़ी अलग और यहां रसोई का बजट देश के सबसे महंगे राज्यों की तुलना में लगभग आधा है.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में राशन पर कितना खर्च?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ताजा सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रसोई का बजट थोड़ा कम है. एमपी और छत्तीसगढ़ में चंडीगढ़ और दिल्ली की तुलना में राशन का खर्च लगभग आधा है. मध्य प्रदेश में 4 लोगों का एक परिवार औसतन 7920 रुपये हर महीने राशन पर खर्च करता है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह बढ़कर 8030 रुपये हो जाता है. हर महीने खाने-पीने पर यह एक औसत खर्च है और यह कम या ज्यादा खानपान की आदतों, ब्रांड्स और खरीददारी के तरीके पर भी निर्भर करता है.

किन राज्यों में राशन पर सबसे ज्यादा खर्च?

चाल लोगों के परिवार का महीने का किराने का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप भारत में कहां रहते हैं. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों के अनुसार, हर महीने राशन पर सबसे ज्यादा खर्च चंडीगढ़ में करना पड़ता है और परिवार खाने पर हर महीने लगभग 14850 रुपये खर्च करते हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का नंबर है, जहां 4 लोगों के परिवार में राशन पर औसत खर्च 14124 रुपये है. इसके बाद केरल में 12100 रुपये, गोवा में 11660 रुपये, और पंजाब में 11352 रुपये हर महीने राशन पर खर्च होते हैं.

उत्तर प्रदेश में राशन पर खर्च सबसे कम

हर महीने राशन खर्च की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोग राशन पर सबसे कम खर्च करते हैं और यूपी में 4 लोगों का एक परिवार औसतन 7040 रुपये हर महीने राशन पर खर्च करता है. कम खर्च के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है. कम खर्च करने वाले दूसरे राज्यों में यूपी के झारखंड का नंबर है, जहां हर महीने का खर्च 7260 रुपये है. इसके बाद ओडिशा (7480 रुपये) और बिहार (7700 रुपये) का नंबर है.

किस राज्य में 4 लोगों के परिवार का मासिक खर्च कितना?

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश राशन पर मासिक खर्च
चंडीगढ़ ₹14,850
दिल्ली ₹14,124
केरल ₹12,100
गोवा ₹11,660
पंजाब ₹11,352
पुडुचेरी ₹10,890
लक्षद्वीप ₹10,670
मिजोरम ₹10,560
तमिलनाडु ₹10,450
अंडमान और निकोबार ₹10,450
नगालैंड ₹10,340
हिमाचल प्रदेश ₹10,230
मेघालय ₹10,120
कर्नाटक ₹10,010
महाराष्ट्र ₹9,900
हरियाणा ₹9,790
सिक्किम ₹9,790
अरुणाचल प्रदेश ₹9,680
उत्तराखंड ₹9,570
तेलंगाना ₹9,570
मणिपुर ₹9,350
आंध्र प्रदेश ₹9,240
जम्मू और कश्मीर ₹9,020
लद्दाख ₹8,910
पश्चिम बंगाल ₹8,800
त्रिपुरा ₹8,800
दमन और दीव + दादरा और नगर हवेली ₹8,580
गुजरात ₹8,250
राजस्थान ₹8,140
छत्तीसगढ़ ₹8,030
मध्य प्रदेश ₹7,920
असम ₹7,920
बिहार ₹7,700
ओडिशा ₹7,480
झारखंड ₹7,260
उत्तर प्रदेश ₹7,040

