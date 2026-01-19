राशन पर खर्च करने में सबसे 'कंजूस' होते हैं इस राज्य के लोग, एक-एक हिसाब आया सामने; देखें आंकड़े

Monthly Expenditure on Groceries: एक परिवार जिसमें 4 लोग हैं, महीने के राशन पर कितना खर्च करते हैं? पिछले कुछ सालों में महंगाई तेज रफ्तार से बढ़ी है और हर कोई राशन बिल पर हर महीने होने वाले खर्चे से परेशान है. हालांकि, यह अलग-अलग राज्यों के हिसाब से अलग हो सकता है, जिसका खुलासा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (Household Consumption Expenditure Survey) में हुआ है. ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे शहरों में एक परिवार का महीने का राशन बिल 14000 रुपये के पार पहुंच गया है. जबकि देश के दिल यानी मध्य भारत में तस्वीर थोड़ी अलग और यहां रसोई का बजट देश के सबसे महंगे राज्यों की तुलना में लगभग आधा है.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में राशन पर कितना खर्च?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ताजा सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रसोई का बजट थोड़ा कम है. एमपी और छत्तीसगढ़ में चंडीगढ़ और दिल्ली की तुलना में राशन का खर्च लगभग आधा है. मध्य प्रदेश में 4 लोगों का एक परिवार औसतन 7920 रुपये हर महीने राशन पर खर्च करता है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह बढ़कर 8030 रुपये हो जाता है. हर महीने खाने-पीने पर यह एक औसत खर्च है और यह कम या ज्यादा खानपान की आदतों, ब्रांड्स और खरीददारी के तरीके पर भी निर्भर करता है.

किन राज्यों में राशन पर सबसे ज्यादा खर्च?

चाल लोगों के परिवार का महीने का किराने का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप भारत में कहां रहते हैं. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों के अनुसार, हर महीने राशन पर सबसे ज्यादा खर्च चंडीगढ़ में करना पड़ता है और परिवार खाने पर हर महीने लगभग 14850 रुपये खर्च करते हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का नंबर है, जहां 4 लोगों के परिवार में राशन पर औसत खर्च 14124 रुपये है. इसके बाद केरल में 12100 रुपये, गोवा में 11660 रुपये, और पंजाब में 11352 रुपये हर महीने राशन पर खर्च होते हैं.

उत्तर प्रदेश में राशन पर खर्च सबसे कम

हर महीने राशन खर्च की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोग राशन पर सबसे कम खर्च करते हैं और यूपी में 4 लोगों का एक परिवार औसतन 7040 रुपये हर महीने राशन पर खर्च करता है. कम खर्च के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है. कम खर्च करने वाले दूसरे राज्यों में यूपी के झारखंड का नंबर है, जहां हर महीने का खर्च 7260 रुपये है. इसके बाद ओडिशा (7480 रुपये) और बिहार (7700 रुपये) का नंबर है.

किस राज्य में 4 लोगों के परिवार का मासिक खर्च कितना?

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश राशन पर मासिक खर्च चंडीगढ़ ₹14,850 दिल्ली ₹14,124 केरल ₹12,100 गोवा ₹11,660 पंजाब ₹11,352 पुडुचेरी ₹10,890 लक्षद्वीप ₹10,670 मिजोरम ₹10,560 तमिलनाडु ₹10,450 अंडमान और निकोबार ₹10,450 नगालैंड ₹10,340 हिमाचल प्रदेश ₹10,230 मेघालय ₹10,120 कर्नाटक ₹10,010 महाराष्ट्र ₹9,900 हरियाणा ₹9,790 सिक्किम ₹9,790 अरुणाचल प्रदेश ₹9,680 उत्तराखंड ₹9,570 तेलंगाना ₹9,570 मणिपुर ₹9,350 आंध्र प्रदेश ₹9,240 जम्मू और कश्मीर ₹9,020 लद्दाख ₹8,910 पश्चिम बंगाल ₹8,800 त्रिपुरा ₹8,800 दमन और दीव + दादरा और नगर हवेली ₹8,580 गुजरात ₹8,250 राजस्थान ₹8,140 छत्तीसगढ़ ₹8,030 मध्य प्रदेश ₹7,920 असम ₹7,920 बिहार ₹7,700 ओडिशा ₹7,480 झारखंड ₹7,260 उत्तर प्रदेश ₹7,040

