राशन पर खर्च करने में सबसे 'कंजूस' होते हैं इस राज्य के लोग, एक-एक हिसाब आया सामने; देखें आंकड़े

Household Consumption Expenditure Survey: हर राज्य और हर परिवार में राशन पर होने वाला खर्च अलग-अलग हो सकता है, लेकिन घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण में चार लोगों के परिवार में ग्रोसरी पर होने वाले मासिक खर्चे का औसत बताया गया है.
Trending Photos
Monthly Expenditure on Groceries: एक परिवार जिसमें 4 लोग हैं, महीने के राशन पर कितना खर्च करते हैं? पिछले कुछ सालों में महंगाई तेज रफ्तार से बढ़ी है और हर कोई राशन बिल पर हर महीने होने वाले खर्चे से परेशान है. हालांकि, यह अलग-अलग राज्यों के हिसाब से अलग हो सकता है, जिसका खुलासा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (Household Consumption Expenditure Survey) में हुआ है. ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे शहरों में एक परिवार का महीने का राशन बिल 14000 रुपये के पार पहुंच गया है. जबकि देश के दिल यानी मध्य भारत में तस्वीर थोड़ी अलग और यहां रसोई का बजट देश के सबसे महंगे राज्यों की तुलना में लगभग आधा है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में राशन पर कितना खर्च?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ताजा सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रसोई का बजट थोड़ा कम है. एमपी और छत्तीसगढ़ में चंडीगढ़ और दिल्ली की तुलना में राशन का खर्च लगभग आधा है. मध्य प्रदेश में 4 लोगों का एक परिवार औसतन 7920 रुपये हर महीने राशन पर खर्च करता है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह बढ़कर 8030 रुपये हो जाता है. हर महीने खाने-पीने पर यह एक औसत खर्च है और यह कम या ज्यादा खानपान की आदतों, ब्रांड्स और खरीददारी के तरीके पर भी निर्भर करता है.
किन राज्यों में राशन पर सबसे ज्यादा खर्च?
चाल लोगों के परिवार का महीने का किराने का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप भारत में कहां रहते हैं. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों के अनुसार, हर महीने राशन पर सबसे ज्यादा खर्च चंडीगढ़ में करना पड़ता है और परिवार खाने पर हर महीने लगभग 14850 रुपये खर्च करते हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का नंबर है, जहां 4 लोगों के परिवार में राशन पर औसत खर्च 14124 रुपये है. इसके बाद केरल में 12100 रुपये, गोवा में 11660 रुपये, और पंजाब में 11352 रुपये हर महीने राशन पर खर्च होते हैं.
ये भी पढ़ें- कितनी लागत में बना था एमपी का पहला एयरपोर्ट? जानिए कब उतरा प्रदेश में पहला प्लेन
उत्तर प्रदेश में राशन पर खर्च सबसे कम
हर महीने राशन खर्च की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोग राशन पर सबसे कम खर्च करते हैं और यूपी में 4 लोगों का एक परिवार औसतन 7040 रुपये हर महीने राशन पर खर्च करता है. कम खर्च के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है. कम खर्च करने वाले दूसरे राज्यों में यूपी के झारखंड का नंबर है, जहां हर महीने का खर्च 7260 रुपये है. इसके बाद ओडिशा (7480 रुपये) और बिहार (7700 रुपये) का नंबर है.
किस राज्य में 4 लोगों के परिवार का मासिक खर्च कितना?
|राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|राशन पर मासिक खर्च
|चंडीगढ़
|₹14,850
|दिल्ली
|₹14,124
|केरल
|₹12,100
|गोवा
|₹11,660
|पंजाब
|₹11,352
|पुडुचेरी
|₹10,890
|लक्षद्वीप
|₹10,670
|मिजोरम
|₹10,560
|तमिलनाडु
|₹10,450
|अंडमान और निकोबार
|₹10,450
|नगालैंड
|₹10,340
|हिमाचल प्रदेश
|₹10,230
|मेघालय
|₹10,120
|कर्नाटक
|₹10,010
|महाराष्ट्र
|₹9,900
|हरियाणा
|₹9,790
|सिक्किम
|₹9,790
|अरुणाचल प्रदेश
|₹9,680
|उत्तराखंड
|₹9,570
|तेलंगाना
|₹9,570
|मणिपुर
|₹9,350
|आंध्र प्रदेश
|₹9,240
|जम्मू और कश्मीर
|₹9,020
|लद्दाख
|₹8,910
|पश्चिम बंगाल
|₹8,800
|त्रिपुरा
|₹8,800
|दमन और दीव + दादरा और नगर हवेली
|₹8,580
|गुजरात
|₹8,250
|राजस्थान
|₹8,140
|छत्तीसगढ़
|₹8,030
|मध्य प्रदेश
|₹7,920
|असम
|₹7,920
|बिहार
|₹7,700
|ओडिशा
|₹7,480
|झारखंड
|₹7,260
|उत्तर प्रदेश
|₹7,040
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!