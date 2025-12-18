Advertisement
भोपाल

20 या 21...कब से भोपाल मेट्रो में कर सकेंगे सफर? जानिए टाइमिंग और कितना लगेगा किराया

Bhopal Metro Inauguration Date: भोपाल मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. मेट्रो एमडी एस. कृष्ण चैतन्य ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा. आइए इसके किराया समेत अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हैं.

Dec 18, 2025, 09:23 PM IST
कब से भोपाल मेट्रो में कर सकेंगे सफर?
Bhopal Metro Fare: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक, 21 दिसंबर से भोपाल के लोग मेट्रो में सफर कर सकेंगे. बता दें कि 20 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा. मेट्रो एमडी एस. कृष्ण चैतन्य ने इसकी जानकारी दी है. बताया गया है कि उद्घाटन के पहले दिन भोपाल मेट्रो में किसी भी तरह का फ्री सफर नहीं होगा. सफर करने के लिए टिकट खरीदना पड़ेगा. उसके बाद ही भोपाल मेट्रो में सफर कर सकेंगे. 

दरअसल, भोपाल मेट्रो का संचालन फिलहार सुभाष नगर से एम्स तक किया जाएगा. यह लगभग 7.4 किमी लंबा कोरिडोर होगा, जिसमें कुल 8 स्टेशन बताए जा रहे हैं. बता दें कि भोपाल मेट्रो 9 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक चलेगी. शुरुआती चरण में कुल 17 ट्रिप प्रति संचालित होंगी, जिनमें 9 ट्रिप सुभाष नगर से एम्स और 8 ट्रिप एम्स से सुभाषनगर की रहेंगी. यह मेट्रो ऑरेंज और ब्लू लाइन के हिस्से पर दौड़ेंगी. 

भोपाल मेट्रो का किराया
यह भी जानकारी सामने आई है कि मेट्रो में कुल तीन कोच रहेंगे, जिनमें एक बार में लगभग 200 से 250 यात्री आराम से सफर कर सकेंगे. टिकट खरीदने के लिए आपको मैन्युअल उपलब्ध कराए जाएंगे. वहीं किराया के बारे में बताया गया है कि स्टेशलों की संख्या के हिसाब पर तय किया गया है, पहले दो स्टेशनों तक यात्रा का किराय 20 रुपए रखा गया है. तीन से पांच स्टेशन के लिए 30 रुपए, 6 से आठ स्टेशन के लिए 40 रुपए रखा गया है. इसका अधिकतम किराया 70 रुपए तय किया गया है. 

मेट्रो पर इतनी सुविधाएं
यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, एक समय में स्टेशन परिसर में ज्यादा से ज्यादा 500 यात्रियों को ही प्रवेश दिया जाएगा. सभी स्टेशनों पर एस्केलेटर, लिफ्ट, व्हीलचेयर सुविधा और ब्रेल साइन बोर्ड उपलब्ध रहेंगे. सुरक्षा के लिए एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे, आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म पर नियंत्रित प्रवेश व्यवस्था लागू की गई है. इसके अलावा 8 में से 6 स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा का प्लान किया गया है.

ट्रैफिक दबाव कम होगा
भोपाल मेट्रो को शहर के स्मार्ट और पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. पूरी परियोजना के तहत 30.8 किमी में मेट्रो संचालन का लक्ष्य 2028 तक रखा गया है. यह परियोजना तय समय से लगभग 6 महीने देरी से शुरू हो रही है. इसके अलावा, भविष्य में ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने की भी योजना है. मेट्रो शुरू होने से ट्रैफिक दबाव कम होगा. इतना ही नहीं भोपाल को एक आधुनिक राजधानी के रूप में भी पहचान मिलेगी. 

(रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Bhopal Metro

