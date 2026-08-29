/मुंह दबाया, दुपट्टे से कसा गला...पति की प्रेमिका ने एक्स बॉयफ्रेंड संग मिलकर की पत्नी की हत्या, सामने आई हैरान करने वाली वजह

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर, जलन और साजिश से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. रातीबड़ स्थित गोरेगांव में रहने वाले मोनू रैकवार ने 23 अगस्त को अपनी पत्नी राखी रैकवार के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. जब पुलिस और परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे थे, तभी 27 अगस्त को उनके घर के पास एक जर्जर खंडहर में राखी का शव मिला. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और CCTV फुटेज व सर्विलांस की मदद से जांच तेज की, जिससे एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ.
पति की प्रेमिका ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड संग रची साजिश
27 अगस्त को एक खंडहर में राखी रैकवार का शव मिलने के बाद, पुलिस के सामने ये सवाल थे कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई और उसे किसने मारा? जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, रिश्तों का एक उलझा हुआ जाल सामने आया, जिसमें प्रेम संबंध, पुराने रिश्ते और जलन जैसी बातें शामिल थीं. पुलिस के मुताबिक, राखी के पति मोनू रैकवार की प्रेमिका शशि रैकवार को इस बात से नाराजगी थी कि राखी उसके साथ रह रही थी और यह नाराजगी आगे चलकर एक साजिश में बदल गई, जिसमें शशि ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड नरेंद्र की मदद ली.
गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
पुलिस के मुताबिक, मोनू रैकवार 23 अगस्त को काम पर गया था. इस दौरान राखी और शशि ही घर पर थे. तभी शशि ने कथित तौर पर अपने पुराने प्रेमी नरेंद्र को बुलाया. इसके बाद दोनों ने मिलकर राखी को खत्म करने की साजिश रची. पुलिस ने बताया कि शशि ने राखी का मुंह दबाया जबकि नरेंद्र ने उसका गला घोंटा. इसके बाद दुपट्टे से उसके गले पर कसकर गांठ बांध दी गई. इसके कुछ ही देर बाद राखी की मौत हो गई. अब उनके सामने एक और चुनौती थी कि, लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए?
खंडहर में छिपाया लाश
पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने राखी की लाश को अपने घर के पास ही एक खंडहर में छिपा दिया. इसके बाद नरेंद्र वहां से चला गया. पुलिस का कहना है कि वह भागकर इटारसी चला गया था. उधर, राखी के गायब होने से उसका परिवार बहुत परेशान हो गया था. 27 अगस्त को गोरेगांव के उस खंडहर में उसकी लाश मिली. अब पुलिस के सामने कई सवाल थे कि, राखी की हत्या किसने की? मकसद क्या था? और सबसे अहम बात, इस हत्या के पीछे कौन था? इसके बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल की जांच की. जांच के दौरान उन्होंने राखी के पति की गर्लफ्रेंड शशि से भी पूछताछ की. इसी दौरान पुलिस को शशि पर शक हुआ.
पुलिस का कहना है कि, पूछताछ के दौरान शशि ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राखी की हत्या की थी. शशि ने बताया कि उसे राखी का मोनू के साथ रहना पसंद नहीं था. इसलिए उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची.
पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने शशि रैकवार को उसके घर से पकड़ा. इसी बीच नरेंद्र को इटारसी से पकड़ा गया. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके भोपाल जिला अदालत में पेश किया गया.
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