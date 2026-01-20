गांव में नहीं रहना चाहती थी पत्नी, सनकी पति ने दबा दिया गला, फिर ससुरालवालों को फोन किया और...

MP Crime News: राजधानी भोपाल के छोला पुलिस स्टेशन इलाके से घरेलू हिंसा का एक दुखद मामला सामने आया है, जहां पति-पत्नी के बीच झगड़े में पत्नी की मौत हो गई. रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी पति सब्जी का ठेला लगाता है. उसकी पत्नी गांव में नहीं रहना चाहती थी और भोपाल में ही रहने की ज़िद कर रही थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था. घटना वाले दिन भी इसी बात पर झगड़ा हुआ, जो धीरे-धीरे हिंसा में बदल गया. गुस्से में पति ने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद आरोपी भागने के बजाय, उसने खुद महिला के परिवार को घटना के बारे में बताया. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

पति ने दबाया पत्नी का गला

पुलिस के मुताबिक झगड़े की मुख्य वजह रहने की जगह थी. आरोपी पति हेमराज चाहता था कि उसकी पत्नी उसके गांव में उसके साथ रहे, जबकि पत्नी भोपाल शहर छोड़कर गांव जाने को तैयार नहीं थी. सोमवार को इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जो मारपीट में बदल गई. गुस्से में आकर हेमराज ने अपनी पत्नी का गला दबा दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. अपराध करने के बाद भागने के बजाय आरोपी ने खुद ही अपने ससुराल वालों यानी महिला के परिवार वालों को फोन किया और उन्हें घटना के बारे में बताया.

दोनों की ही दूसरी शादी थी

जांच में पता चला है कि मृतका और आरोपी दोनों की यह दूसरी शादी थी, और उनके विवाह को केवल 14 महीने ही बीते थे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही आरोपी के खिलाफ हत्या के आरोप में औपचारिक मामला दर्ज किया जाएगा. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

