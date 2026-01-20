Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3080353
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

गांव में नहीं रहना चाहती थी पत्नी, सनकी पति ने दबा दिया गला, फिर ससुरालवालों को फोन किया और...

Bhopal News: भोपाल के छोला पुलिस स्टेशन इलाके में पति-पत्नी के बीच का झगड़ा एक भयानक मोड़ पर पहुंच गया. पत्नी के गांव में रहने से इनकार करने और भोपाल में बसने की जिद की वजह से शुरू हुआ यह झगड़ा जानलेवा साबित हुआ.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 20, 2026, 12:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गांव में नहीं रहना चाहती थी पत्नी, सनकी पति ने दबा दिया गला, फिर ससुरालवालों को फोन किया और...

MP Crime News: राजधानी भोपाल के छोला पुलिस स्टेशन इलाके से घरेलू हिंसा का एक दुखद मामला सामने आया है, जहां पति-पत्नी के बीच झगड़े में पत्नी की मौत हो गई. रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी पति सब्जी का ठेला लगाता है. उसकी पत्नी गांव में नहीं रहना चाहती थी और भोपाल में ही रहने की ज़िद कर रही थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था. घटना वाले दिन भी इसी बात पर झगड़ा हुआ, जो धीरे-धीरे हिंसा में बदल गया. गुस्से में पति ने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद आरोपी भागने के बजाय, उसने खुद महिला के परिवार को घटना के बारे में बताया. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

पति ने दबाया पत्नी का गला
पुलिस के मुताबिक झगड़े की मुख्य वजह रहने की जगह थी. आरोपी पति हेमराज चाहता था कि उसकी पत्नी उसके गांव में उसके साथ रहे, जबकि पत्नी भोपाल शहर छोड़कर गांव जाने को तैयार नहीं थी. सोमवार को इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जो मारपीट में बदल गई. गुस्से में आकर हेमराज ने अपनी पत्नी का गला दबा दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. अपराध करने के बाद भागने के बजाय आरोपी ने खुद ही अपने ससुराल वालों यानी महिला के परिवार वालों को फोन किया और उन्हें घटना के बारे में बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों की ही दूसरी शादी थी
जांच में पता चला है कि मृतका और आरोपी दोनों की यह दूसरी शादी थी, और उनके विवाह को केवल 14 महीने ही बीते थे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही आरोपी के खिलाफ हत्या के आरोप में औपचारिक मामला दर्ज किया जाएगा. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

bhopal news
गांव में नहीं रहना चाहती थी पत्नी, सनकी पति ने दबा दिया गला, फिर ससुरालवालों को...
madhya pradesh news
MP को टियर-2 टेक्नोलॉजी हब बनाने में बड़ा कदम, दावोस में HCL टेक के साथ हुई चर्चा
Mohan Yadav
युवाओं को सक्षम बनाना प्राथमिकता... मोहन यादव ने मध्यांचल उत्सव-2026 का किया शुभारंभ
Raipur Sahitya Utsav
23 जनवरी से रायपुर साहित्य उत्सव का आगाज, साहित्य प्रेमी, लेखक, विचारक होंगे शामिल
raipur news
नांदगांव–नागपुर के बीच तीसरी रेल लाइन का काम तेज, रायपुर रूट की 14 ट्रेनें कैंसिल
raipur news
रायपुर में T20 मुकाबले की उलटी गिनती शुरू, IND vs NZ मैच को लेकर प्रशासन अलर्ट
Indore news
इंदौर जल कांड के बाद MP में 5,219 लीकेज चिह्नित, 58 ट्यूबवेल बंद; रोबोट लगाएंगे पता
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: विजय शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, भोपाल में रेस्टोरेंट के पास मिला महिला का शव, पढ़ें 20 जनवरी की बड़ी खबरें
ratlam news
ड्रग नेटवर्क और पुलिस कनेक्शन! करोड़ों की MD फैक्ट्री से 3 दिन बाद भी DVR ज़ब्त नहीं
dindori news
डिंडौरी बन गया देश-एशिया रिकॉर्ड होल्डर, 50,000 एनीमिया स्क्रीनिंग एक दिन में पूरी