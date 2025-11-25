'ब्राह्मण अपनी बेटी दान में न दें...', IAS अधिकारी के बयान से मचाया बवाल, जानिए क्या है पूरा मामला

IAS officer Santosh Verma: आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का ब्राह्मणों की बेटियों पर दिए गए बयान का वीडियो वायरल होते ही प्रदेश में बवाल मचा हुआ है. भोपाल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ (AJAKS) के प्रांतीय अधिवेशन में दिए गए उनके बयान के बाद सवर्ण समाज में रोष देखने को मिल रहा है.

रविवार को भोपाल के तुलसी नगर स्थित अंबेडकर मैदान में आयोजित प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया था. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संतोष वर्मा ने कहा कि, 'आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान में न दें' इस बयान का वीडियो जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और लोगों ने इसे समुदाय विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी बताते हुए कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की है.

आईएएस अधिकारी की निलंबन की मांग

बयान की निंदा करते हुए मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ के अध्यक्ष इंजीनियर सुधीर नायक ने इसे आपत्तिजनक बताया. साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं, इस बयान के बाद सवर्ण समाज में भारी नाराजगी देखी जा रही है. संघ ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही उन्हें निलंबित करने की मांग की है.

ब्राह्मण संगठनों में रोष

आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का विवादित बयान सामने आने के बाद ब्राह्मण संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है. संगठनों इसे अपमानजनक बताया है. वहीं कई संगठनों ने सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग की है. सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग उनके बयान की निंदा कर रहे हैं.

कौन हैं संतोष वर्मा?

संतोष वर्मा 2014 बैच के MPPSC अधिकारी, जो 2021 में IAS बने. वे AJAKS संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं. इससे पहले भी वे कई विभागों में महत्वपूर्ण दायित्व निभा चुके हैं, जिनमें किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग से जुड़ी जिम्मेदारियां शामिल हैं. संतोष वर्मा का विवाद से पूराना नता है. इसे पहले भी उनपर कई आरोप लग चुके हैं. 2021 में CBI जज के हस्ताक्षर जालसाजी करने, महिला को धमकाने, अश्लील सामग्री फैलाने के केस में फंसे, कोर्ट ऑर्डर फर्जी बनाकर प्रमोशन लेने का आरोप लग चुका है.

