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भोपाल में 'लैंड स्कैम' का बड़ा खुलासा, एक ही दिन 45 IAS अफसरों ने खरीदी जमीन, फिर वहीं से निकला 3200 करोड़ का बायपास

Bhopal IAS Land Dispute: भोपाल के गुराड़ी घाट इलाके में कई IAS और बड़े अधिकारियों द्वारा जमीन खरीदने का मामला सामने आया है. आरोप है कि अधिकारियों ने 2022 में सस्ते दामों पर कृषि जमीन खरीदी. फिर उसके कुछ दिनों बाद उसी इलाके में 3200 करोड़ रुपये के वेस्टर्न बायपास को मंजूरी मिल गई. अब इस मामले को लेकर मिलीभगत और अंदरूनी जानकारी के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाए जा रहे हैं.

Written By  Anil Nagar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 11, 2026, 11:30 PM IST
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Guradi Ghat Land Scam
Guradi Ghat Land Scam

Guradi Ghat Land Scam: भोपाल के कोलार क्षेत्र स्थित गुराड़ी घाट गांव की जमीनों को लेकर बड़ा मामला सामने आया है. जहां आरोप है कि वर्ष 2022 में देशभर के करीब 45 से अधिक IAS और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने यहां एक ही दिन कृषि जमीन खरीदी. जमीन खरीदने वालों में मध्य प्रदेश कैडर के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा और दिल्ली में पदस्थ अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जिन जमीनों को अधिकारियों ने खरीदा, कुछ समय बाद वहीं से 3200 करोड़ रुपये के वेस्टर्न बायपास को मंजूरी मिल गई और जमीनों की कीमतें कई गुना बढ़ गईं.

4 अप्रैल 2022 को 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की रजिस्ट्री एक ही दस्तावेज में की गई थी. इस दस्तावेज में करीब 50 हिस्सों में जमीन खरीदी गई और कुल 41 खरीदार शामिल थे. इनमें कुछ अधिकारियों ने एक से अधिक भूखंड भी खरीदे. रजिस्ट्री में जमीन की कीमत करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये दर्ज की गई, जबकि बाजार मूल्य 7 करोड़ 78 लाख रुपये बताया गया. उस समय जमीन की कीमत 81 रुपये 75 पैसे प्रति वर्गफीट थी. आरोप है कि अधिकारियों ने पहले से संभावित विकास परियोजनाओं की जानकारी का फायदा उठाकर निवेश किया.

जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी
जमीन खरीद के करीब 16 महीने बाद, 31 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने वेस्टर्न बायपास परियोजना को मंजूरी दी. मौजूदा अलाइनमेंट के मुताबिक, यह बायपास खरीदी गई जमीन से करीब 500 मीटर दूर बताया जा रहा है. इसके बाद जून 2024 में उस जमीन का लैंड यूज बदलकर कृषि भूमि से आवासीय कर दिया गया. इसके साथ ही जमीन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई. जून 2024 में जमीन का मूल्य बढ़कर 557 रुपये प्रति वर्गफीट पहुंच गया, जबकि वर्तमान में इसकी कीमत 2500 से 3000 रुपये प्रति वर्गफीट तक बताई जा रही है.

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बायपास का अलाइनमेंट बदला
स्थानीय ग्रामीणों और कुछ पूर्व अधिकारियों ने इस पूरे मामले को सुनियोजित भ्रष्टाचार बताया है. उनका आरोप है कि बड़े अधिकारी पहले सस्ते दामों पर जमीन खरीदते हैं और बाद में सरकारी परियोजनाओं के जरिए उसकी कीमत बढ़ जाती है. रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी आजाद डबास ने बताया कि यह सामान्य संयोग नहीं हो सकता कि एक ही दिन में इतने अधिकारी एक ही क्षेत्र में जमीन खरीदें और कुछ महीनों बाद वहां से बायपास निकल जाए. उन्होंने दावा किया कि बायपास का अलाइनमेंट कई बार बदला गया, लेकिन हर बार अधिकारियों की जमीन को फायदा पहुंचाने वाला रास्ता ही तय किया गया.

रिकॉर्ड में हेराफेरी का मामला
इस तरह के आरोप मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहे हैं. इससे पहले दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे परियोजना में भी अधिकारियों के रिश्तेदारों पर किसानों से सस्ती जमीन खरीदकर बाद में सरकार को कई गुना कीमत पर बेचने के आरोप लगे थे. इसी तरह आंध्र प्रदेश की अमरावती राजधानी परियोजना में इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप सामने आए थे. भारतमाला परियोजना के दौरान छत्तीसगढ़ में भी अधिकारियों द्वारा अपने करीबियों के नाम पर जमीन खरीदने और बाद में रिकॉर्ड में हेराफेरी कर मुआवजा बढ़ाने के मामले चर्चा में रहे थे.

मामले पर सियासत भी तेज
मध्य प्रदेश के इस मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. कांग्रेस ने सरकार पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं. कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला का कहना है कि जहां भी बड़े प्रोजेक्ट या बायपास निकलते हैं, वहां पहले अधिकारियों द्वारा जमीन खरीदी जाती है. वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि यदि जांच में किसी अधिकारी की मिलीभगत सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाएं प्रशासनिक पारदर्शिता और सरकारी नीतियों पर लोगों के भरोसे को कमजोर करती हैं और यह भी दर्शाती हैं कि भ्रष्टाचार अब नए और अधिक संगठित रूप ले चुका है.

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