'SC-ST के बच्चों को सिविल-जज नहीं बनने दे रहा हाईकोर्ट', IAS संतोष वर्मा का फिर विवादित बयान

MP News-मध्यप्रदेश में ब्राह्मण बेटियों पर टिप्पणी के बाद आईएएस अफसर और अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा ने अब हाईकोर्ट पर सीधी टिप्पणी कर नया विवाद खड़ा कर दिया है. एक बार संतोष वर्मा ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने एक सभा में बोलते हुए कहा कि एसटी वर्ग के बच्चों को सिविल जज कोई और नहीं, बल्कि हाईकोर्ट नहीं बनने दे रहा है. यही हाईकोर्ट है, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मांगते हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 11, 2025, 12:52 PM IST
'SC-ST के बच्चों को सिविल-जज नहीं बनने दे रहा हाईकोर्ट', IAS संतोष वर्मा का फिर विवादित बयान

IAS Santosh Verma Controversial Statement-ब्राह्मण बेटियों पर टिप्पणी कर देशभर में विवादों से घिरे आईएएस अफसर एवं अजाक्स (अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ) के अध्यक्ष संतोष वर्मा ने अब एक और विवादित बयान दे दिया है. जयसिंहनगर के सम्मेलन में आईएएस संतोष वर्मा ने सीधे हाईकोर्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसटी वर्ग के बच्चे सिविल जज इसलिए नहीं बन पा रहे, क्योंकि हाईकोर्ट उन्हें बनने नहीं दे रहा. उनके इस बयान ने प्रदेश की राजनीति और समाज में नई हलचल पैदा कर दी है. 

हाईकोर्ट पर लगाया सीधा आरोप
एक सभा में बोलते हुए संतोष वर्मा ने कहा कि एसटी वर्ग के बच्चों को सिविल जज कोई और नहीं, बल्कि हाईकोर्ट नहीं बनने दे रहा है. जिस हाईकोर्ट से हम संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मांगते हैं, वही हमारे बच्चों का रास्ता रोक रहा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि परीक्षा में जानबूझकर अंक कम दिए जाते हैं ताकि एससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थी चयनित ही न हों.

जानबूझकर नंबर दिए जाते हैं कम
उन्होंने कहा कि कट ऑफ 50 प्रतिशत रखा है, लेकिन हमारे बच्चों को जानबूझकर 49.95 नंबर दिया जाता है. इंटरव्यू में 20 में 19.5 अंक दिए जाते हैं, ऐसे में सिविल जज कैसे बनेंगे. उन्होंने कहा कि अगर समुदाय का युवक सिविल जज ही नहीं बनेगा तो भविष्य में हाईकोर्ट जज कैसे बन पाएगा. हमारी ज्यूडिशरी से हमारा बीज खत्म किया जा रहा है. यह हमारी आखिरी पीढ़ी है, इसे बचाने की लड़ाई हमें ही लड़नी होगी. 

पहले भी दे चुके विवादित बयान
23 नवंबर को अजाक्स के प्रांतीय सम्मेलन में वर्मा को अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि जब त मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए. मामला शांत भी नहीं हुआ था कि उनका दूसरा वीडियो सामने आया जिसमें वे कहते दिख रहे हैं. कितने संतोष वर्मा को मारोगे, कितनों को जलाओगे. हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा और आप किसी को रोक नहीं पाओगे. 

