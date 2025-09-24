भोपाल में हाई-प्रोफाइल लूट, IG इंटेलिजेंस को भी नहीं बख्शा, मोबाइल छीनकर भागे बदमाश

Bhopal Today News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अपराधियों के बेखौफ होने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. शहर के पॉश इलाके चार इमली में मंगलवार रात करीब 11:30 बजे IG इंटेलिजेंस डॉ. आशीष (IPS) के साथ लूट की वारदात हुई. वे अपनी पत्नी के साथ नाइट वॉक कर रहे थे तभी पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने उनका मोबाइल छीन लिया और तेजी से फरार हो गए. यह घटना शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है. एक IPS अधिकारी के साथ हुई इस वारदात ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है.

भोपाल में हाई-प्रोफाइल लूट

दरअसल, राजधानी में IG इंटेलिजेंस के साथ हुई लूटपाट से हड़कंप मच गया गया है. बता दें कि वीवीआईपी इलाके चार इमली में मंगलवार देर रात IG इंटेलिजेंस डॉ.आशीष (IPS) और उनकी पत्नी नाइट वॉक कर रहे थे, तभी बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उनका मोबाइल फोन लूट लिया और मौके से फरार हो गए. यह घटना रात करीब 11:30 बजे हुई. मामला बेहद हाई-प्रोफाइल होने के कारण प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है.

सीसीटीवी चेक करने में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई. क्राइम ब्रांच सहित चार थानों की पुलिस को बदमाशों की तलाश में लगाया गया है. पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए शहर के आधे हिस्से के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि भोपाल में अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं और उन्हें कानून का कोई डर नहीं है. इस हाई-प्रोफाइल घटना के बाद पुलिस पर जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ने का दबाव बढ़ गया है.

