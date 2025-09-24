भोपाल में हाई-प्रोफाइल लूट, IG इंटेलिजेंस को भी नहीं बख्शा, मोबाइल छीनकर भागे बदमाश
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2934503
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में हाई-प्रोफाइल लूट, IG इंटेलिजेंस को भी नहीं बख्शा, मोबाइल छीनकर भागे बदमाश

Bhopal News: आईजी इंटेलिजेंस डॉ.आशीष (आईपीएस) से भोपाल के चार इमली इलाके में लूटपाट हुई. जब वह अपनी पत्नी के साथ नाइट वॉक कर रहे थे, तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 24, 2025, 09:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta-AI
Meta-AI

Bhopal Today News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अपराधियों के बेखौफ होने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. शहर के पॉश इलाके चार इमली में मंगलवार रात करीब 11:30 बजे IG इंटेलिजेंस डॉ. आशीष (IPS) के साथ लूट की वारदात हुई. वे अपनी पत्नी के साथ नाइट वॉक कर रहे थे तभी पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने उनका मोबाइल छीन लिया और तेजी से फरार हो गए. यह घटना शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है. एक IPS अधिकारी के साथ हुई इस वारदात ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है.

यह भी पढ़ें: 1.5 साल के बच्चे का अपहरण, फिर पुलिस ने जो किया; आप भी कहेंगे- ऐसे एक्शन से ही खत्म होगा क्राइम

 

Add Zee News as a Preferred Source

भोपाल में हाई-प्रोफाइल लूट
दरअसल, राजधानी में IG इंटेलिजेंस के साथ हुई लूटपाट से हड़कंप मच गया गया है. बता दें कि वीवीआईपी इलाके चार इमली में मंगलवार देर रात IG इंटेलिजेंस डॉ.आशीष (IPS) और उनकी पत्नी नाइट वॉक कर रहे थे, तभी बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उनका मोबाइल फोन लूट लिया और मौके से फरार हो गए. यह घटना रात करीब 11:30 बजे हुई. मामला बेहद हाई-प्रोफाइल होने के कारण प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. 

यह भी पढ़ें: रैगिंग के मामले में दिल्ली-मुंबई से भी आगे हैं एमपी के कॉलेज, देखिए कहां कितने मामले

 

 सीसीटीवी चेक करने में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई. क्राइम ब्रांच सहित चार थानों की पुलिस को बदमाशों की तलाश में लगाया गया है. पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए शहर के आधे हिस्से के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि भोपाल में अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं और उन्हें कानून का कोई डर नहीं है. इस हाई-प्रोफाइल घटना के बाद पुलिस पर जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ने का दबाव बढ़ गया है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

bhopal news
भोपाल में हाई-प्रोफाइल लूट, IG इंटेलिजेंस को भी नहीं बख्शा, मोबाइल छीनकर भागे बदमाश
ratlam news
रतलाम में गरबा पंडालों पर लगे बैनर, गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक, अब शहर काजी ने...
mp news
MP बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर, इस बार समय से पहले होंगी 10वीं व 12वीं परीक्षा
raipur news
39 साल बाद 100 रुपए रिश्वत के केस में बरी, बेगुनाही साबित करने में लग गई पूरी जिंदगी
chhattisgarh news
शर्मनाक स्वास्थ्य व्यवस्था! महिला को जहरीले सांप ने डसा, पीठ पर लादकर ले गए परिजन
chhattisgarh news
IAS की तैयारी कर रही थी छात्रा, थार ने कुचला, कलेक्टर बनने का था सपना
chhattisgarh news
शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने आया बॉयफ्रेंड, आधी रात को पकड़े गए प्रेमी-प्रेमिका, फिर
mp news
सिंगरौली मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई MBBS की पढ़ाई, अबतक इतने छात्रों ने लिया एडमिशन
harda news hindi
सरकारी स्कूलों में बच्चों को सिखाई जाएगी कोडिंग, नहीं देनी होगी कोई फीस; जानिए कैसे
chhattisgarh news
नवरात्रि के पहले दिन हैवानियत, दुर्गा दर्शन के बहाने मासूम से रेप, मरा समझकर छोड़ा
;