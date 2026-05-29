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भोपाल के 90 डिग्री वाले ब्रिज को सुधारेगा IIT भुवनेश्वर, डिजाइन में होगा बदलाव

Bhopal 90-Degree Bridge: भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज ठीक करने में अब आईआईटी भुवनेश्वर की मदद ली जाएगी. बताया जा रहा है कि इसके डिजाइन में बदलाव किया जाएगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 29, 2026, 03:32 PM IST
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भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज के डिजाइन में होगा बदलाव
भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज के डिजाइन में होगा बदलाव

Bhopal News: भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज तो सबको याद ही होगा. जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना था. अब इस ब्रिज को सुधारने में आईआईटी भुवनेश्वर की मदद ली जाएगी. यह फैसला लोक निर्माण विभाग की तरफ से लिया गया है. जहां ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर के डिजाइन में आ रही खामियों को दूर करने में देश के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ भुवनेश्वर को शामिल किया जाएगा. जहां इसके डिजाइन में भी बदलाव किया जाएगा और कई अहम बदलाव भी होंगे. ऐसे में फिलहाल भोपाल का 90 डिग्री वाला यह ब्रिज फिर चर्चा में है. 

आईआईटी भुवनेश्वर से अनुबंध

एमपी लोक निर्माण विभाग ने आईआईटी भुवनेश्वर से अनुबंध किया है. इसके अलावा दिल्ली, मुंबई आईआईटी से भी अलग-अलग परियोजनाओं के लिए अनुबंध हो चुका है. इन संस्थानों के विशेषज्ञ ब्रिज और फ्लाईओवर की डिजाइन में लगातार बदलाव पर सरलता पर सलाह देते हैं. ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए. भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज की डिजाइन को ठीक करने में अब इसी की मदद ली जाएगी. 

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चर्चा में रहा था भोपाल का ब्रिज 

भोपाल के ऐशबाग इलाके में बना रेलवे ओवर ब्रिज अपने 90 डिग्री मोड़ वाले डिजाइन को लेकर काफी चर्चा में रहा था. डिजाइन में सामने आई खामियों के बाद अब इस आरओबी की नई डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी आईआईटी भुवनेश्वर को सौंपी गई है. पीडब्ल्यूडी विशेषज्ञों के साथ मिलकर ब्रिज के स्ट्रक्चर और ट्रैफिक मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए संशोधित डिजाइन तैयार कर रहा है. 

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि आईआईटी संस्थानों की विशेषज्ञता से परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और भविष्य में डिजाइन संबंधी विवादों तथा तकनीकी त्रुटियों को रोका जा सकेगा. विभाग अब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में विशेषज्ञ संस्थानों की निगरानी को प्राथमिकता देने की तैयारी कर रहा है. वहीं एमपी के दूसरे जिलों में बने ब्रिज की डिजाइनों को ठीक करने में भी आईआईटी संस्थानों की मदद ली जा रही है. फिलहाल भोपाल का यह 90 डिग्री ब्रिज एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है. 

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