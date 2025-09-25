MP में सड़क हादसों पर रोक लगाने में मदद करेगा IIT खड़गपुर, रोड एक्सीडेंट कैसे होंगे कम ?

MP News: मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में सड़क हादसों के मामले तेजी से बढ़े हैं. जिसमें सबसे बड़ा कारण स्पीड माना गया है, बताया जा रहा है ज्यादातर मामलों में रोड एक्सीडेंट का कारण तेज स्पीड ही सामने आया है. मध्य प्रदेश परिवहन विभाग लगातार हो रहे सड़क हादसों को कम करने के लिए स्पीड मैनेजमेंट पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिसमें अब एक और नया अपडेट आया है. बताया जा रहा है कि मप्र परिवहन विभाग अब आईआईटी खड़गपुर की भी मदद लेगा, ताकि मध्य प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को कम किया जा सके. आईआईटी खड़गपुर की मदद से ही नई पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें कई बदलाव दिखेंगे.

आईआईटी खड़गपुर की मदद ली जाएगी

दरअसल, पश्चिम बंगाल में भी सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए आईआईटी खड़गपुर की मदद से पॉलिसी बनी थी जबकि अब मप्र परिवहन विभाग भी तेज रफ्तार से होने वाले सड़क हादसों को कम करने के लिए स्पीड मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने में आईआईटी खड़गपुर की मदद लेगा, जो प्रदेश की अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से तैयार की जाएगी. यानि कहा सर्दियों में कोहरा सबसे ज्यादा होता है, कहां धूल की समस्या ज्यादा होती है, सड़क निर्माण कार्य कैसे हो रहा है. इन सभी परिस्थितियों के हिसाब से ही मध्य प्रदेश में स्पीड मैनेजमेंट पॉलिसी बनेगी जिसके लिए आईआईटी खड़गपुर की तरफ से तैयारियां होगी.

भोपाल से शुरुआत

बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल से होगी. जहां भोपाल की तीन से चार सड़कों को चिह्नित किया जा रहा है, उस पर एक विस्तृत अध्ययन होगा और उसके बाद आगे की पॉलिसी तैयार होगी. बताया जा रहा है कि स्पीड मैनेजमेंट के संबंध में परिवहन विभाग ने आईआईटी खड़गपुर की टीम के साथ एक बैठक भी कर ली है. जहां अब मप्र की सड़कों पर भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से आईआईटी खड़गपुर अध्यन करेगा और उसी के हिसाब से यहां की स्पीड पॉलिसी बनेगी.

तेज रफ्तार सड़क हादसों की वजह

दरअसल, मध्य प्रदेश में बीते कुछ समय में जो सड़क हादसे हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा तेज रफ्तार की वजह से हुए हैं. साल 2024 के आंकड़े तो यही गवाही देते हैं, जहां 80 प्रतिशत सड़क हादसे केवल तेज रफ्तार की वजह से हुए थे. जिसमें 11 हजार 833 लोगों की मौत हुई थी. ऐसे में अब सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए स्पीड पॉलिसी पर काम किया जा रहा है.

