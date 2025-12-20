Advertisement
भोपाल में न्यू ईयर से पहले बड़ा धमाका! क्राइम ब्रांच ने पकड़ी लाखों की अवैध शराब, बोतलों जखीरा देख फटी रह गईं अधिकारियों की आंखें

Bhopal News: भोपाल में क्राइम ब्रांच को अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने अशोका गार्डन थाना इलाके में एक गोदाम पर छापा मारकर लगभग 60 लाख रुपये की 850 पेटी अवैध शराब बरामद की है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 20, 2025, 02:07 PM IST
Illegal liquor Bhopal: राजधानी भोपाल में नए साल से पहले अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. क्राइम ब्रांच ने अशोका गार्डन पुलिस स्टेशन इलाके में सेमरी रोड पर एक गोदाम पर छापा मारा और 60 लाख रुपये से ज़्यादा की अवैध शराब ज़ब्त की. गोदाम में महंगी ब्रांडेड शराब के लगभग 850 केस छिपाकर रखे गए थे. बताया जा रहा है कि ज़ब्त की गई शराब बैरागढ़ के एक शराब व्यापारी की है.

क्राइम ब्रांच ने पकड़ी 60 लाख की अवैध शराब
दरअसल, भोपाल में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर हैं. इस चौकसी के चलते भोपाल क्राइम ब्रांच ने शराब माफिया के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में अवैध शराब की एक बड़ी खेप ज़ब्त की है. यह कार्रवाई सेमरी रोड पर किया गया, जो अशोका गार्डन पुलिस स्टेशन के इलाके में आता है. हैरानी की बात यह है कि यह अवैध शराब का गोदाम अशोका गार्डन पुलिस स्टेशन के बहुत करीब था. माफिया ने पुलिस से बचने के लिए सेमरी रोड पर एक गुप्त गोदाम बनाया हुआ था. जब क्राइम ब्रांच की टीम ने गोदाम पर छापा मारा, तो उन्हें मौके से विभिन्न महंगी ब्रांडों की लगभग 850 पेटी शराब बरामद हुई. इस अवैध खेप की मार्केट वैल्यू 60 लाख रुपये से ज़्यादा बताई जा रही है.

पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने रेड के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है. सूत्रों के अनुसार, यह पूरी खेप बैरागढ़ के एक कोरोबारी की है, जिसने इसे अवैध रूप से डंप किया था. क्राइम ब्रांच अब इस ऑपरेशन के पीछे के मुख्य मास्टरमाइंड को पकड़ने की कोशिश कर रही है.

