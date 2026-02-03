Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3096834
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

विस्थापितों को फ्री रजिस्ट्री, किसानों को पानी...मध्यप्रदेश में कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, जानिए

MP News-मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं. सरकार ने 10 बड़ी योजनाओं को जारी रखने के लिए 15, 009 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, वहीं सरदार सरोवर विस्थापितों को बड़ी राहत देते हुए उनके भूखंडों का पंजीयत निशुल्क करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही, मैहर और कटनी जिलों के किसानों के लिए 620 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विस्थापितों को फ्री रजिस्ट्री, किसानों को पानी...मध्यप्रदेश में कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, जानिए

CM Mohan Yadav-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई. मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदा घाटी की सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को आवंटित किये गए आवासीय भूखंडो का पंजीयन नि:शुल्क कराये जाने का निर्णय लिया गया. मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अनुसार देय पंजीयन शुल्क एवं स्टॉम्य ड्यूटी की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा की जायेगी. इससे 25,600 से अधिक परिवारों को लाभ होगा. इस निर्णय से राज्य शासन पर 600 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आयेगा.

2 सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा मैहर एवं कटनी जिलें में 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 620 करोड़ 65 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है. स्वीकृति अनुसार मैहर एवं कटनी की धनवाही सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना लागत 53 करोड़ 73 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है. इससे 3500 हेक्टयर में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होंगी और मैहर एवं कटनी जिले के 9 ग्राम के 2810 कृषक लाभान्वित होंगे.

कटनी जिलें की बरही सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना लागत 566 करोड 92 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है. इससे, कटनी जिले की बरही एवं विजयराघवगढ़ तहसील के 27 ग्राम के 11,500 कृषक लाभान्वित होंगे और 20 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

10 योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा 6 विभागों की 10 योजनाओं की वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक निरंतरता के लिए 15,009 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गयी है. स्वीकृति अनुसार वित्त विभाग की लोक वित्त पोषित 500 करोड़ से कम की 8 योजनाओं के लिए 115 करोड़ 6 लाख रुपये, श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना के लिए 5 हजार करोड़ रुपये, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन योजना और स्थापना एवं कार्यालयीन योजनाओं के लिए 3 हजार 376 करोड़ 66 लाख रूपये, पशु पालन एवं डेयरी विभाग की डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ब्लॉकग्रांट योजना एवं पशुपालन, पशु विकास और गौ संवर्धन योजना के लिए 6 हजार 472 करोड़ 18 लाख रुपये, महिला एवं बाल विकास की किशोर कल्याण निधि योजना और घरेलू हिंसा पीड़िता के लिए सहायता योजना के लिए 24 करोड़ 70 लाख रूपये और पिछड़ा वर्ग एवं अन्य कल्याण की अल्पसंख्यक स्वरोजगार/उद्यम योजना के लिए 21 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है.

अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड को भंग कर कर्मचारियों का संविलयन महिला बाल विकास विभाग में करने की स्वीकृति प्रदान की गई.

यह भी पढ़ें-शराब घोटाला मामले कवासी लखमा SC से अंतरिम जमानत, लेकिन माननी होगी ये शर्त

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmp latest newscm mohan yadav

Trending news

Mohan Yadav
बजट पर CM मोहन यादव का विशेष लेख, बोले- आर्थिक विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा
Mohan Yadav
CM मोहन यादव वडोदरा में महंत स्वामी महाराज के 92वें जन्मजयंती महोत्सव में हुए शामिल
Railway Budget 2026
1200KM ट्रैक, 2 कॉरिडोर, यात्री ट्रेनें दोगुनी... बदलेगा छत्तीसगढ़ का रेल नेटवर्क
MP Crime News
प्रेमिका ने शादी से किया इनकार, तो 'मामा' बनकर आए प्रेमी ने बच्चे की हत्या की
chhattisgarh news
शराब घोटाला मामले कवासी लखमा SC से अंतरिम जमानत, लेकिन माननी होगी ये शर्त
maihar news
नशे में धुत शिक्षक स्कूल परिसर में लुढ़के, कुर्सी लगाकर ग्रामीण भी देखते रहे नजारा
mp news
जबलपुर में ब्रिज से नीचे गिरी 'मौत', कार और बाइक पर पलटा हाइवा, 2 की मौत, 6 लोग घायल
Shajapur news in hindi
युवक के गले में जा अटकी चिकन की हड्डी..दर्द से तड़प उठा कन्हैया; फिर ऐसे बची जान
indore news
सफेद अंधेरे में इंदौर...अचानक घने कोहरे की चादर में लिपटा शहर, तेजी से बढ़ी ठिठुरन
mp news hindi
सरकारी अस्पतालों में बनेंगे गर्भ संस्कार कक्ष, गर्भवती महिलाओं को होगा बड़ा फायदा