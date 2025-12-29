भोपाल में सनकी आशिक की खौफनाक करतूत, रेस्टोरेंट में युवती को देख बौखलाया युवक, बंधक बनाकर मारी गोली

Shots Fired In Bhopal: नए साल के स्वागत की तैयारियों के बीच राजधानी भोपाल में एक सनकी युवक ने हिंसक वारदात को आंजाम देकर शहर में सनसनी फैला दी. एक रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ बैठी अपनी पूर्व प्रेमिका को देखकर युवक आपा खो बैठा और हथियार के बल पर उसे बंधक बना लिया. इसके बाद उसने फायरिंग कर दी, जिसमें युवती के कंधे में गोली लग गई. घायल युवती को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

यह सनसनीखेज घटना भोपाल के छोला थाना क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, युवती अपने कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में मौजूद थी. उसी दौरान वहां उसका कथित एक्स बॉयफ्रेंड जय दुबे पहुंच गया. युवती को देखते ही वह उग्र हो गया और अचानक हथिकार निकालकर उसे धमकाने लगा. आरोपी ने युवती को जबरन बंधक बनाया और रेस्टोरेंट के खुले हिस्से में ले गया, जहां उसने गोली चला दी. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

रेस्टोरेंट में मची अफरा-तफरी

आरोपी के हाथ में हथियार देखते ही रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. अचानक बने तनावपूर्ण हालात में कई लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. मौके पर पहुंच लोगों ने तुरंत छोला थाना पुलिस को इसकी सूचना दी. जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई.

युवती के कंधे में लगी गोली

पुलिस को आते देख आरोपी ने युवती को छोड़ दिया, लेकिन गुस्से में उसने अपनी बंदूक से गोली चला दी. गोली युवती के कंधे को छूती हुई पास की दीवार में जा लगी. युवती बाल-बाल गंभीर चोट से बच गई, हालांकि उसके कंधे में चोट लगी थी.

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है युवती

पुलिस के मुताबिक, युवती एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और रविवार को वीडियो शूट करने के लिए रेस्टोरेंट आई थी. आरोपी जय दुबे को इस बात का पता चला और वह भी वहां पहुंच गया, जहां उसने रेस्टोरेंट की पहली मंजिल की बालकनी पर महिला को जबरदस्ती बंधक बना लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार भी जब्त कर लिया है.

