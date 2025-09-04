काले धन का टूटा पहाड़! इंदौर-भोपाल में IT रेड में 250 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा, क्या और भी चेहरे होंगे बेनकाब?
IT Raid in Bhopal: इंदौर, भोपाल समेत देशभर में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है. इस छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है. भोपाल के साइंस हाउस ग्रुप के संचालक जितेंद्र तिवारी, लालघाटी के राजेश गुप्ता और इंदौर के डिसेंट मेडिकल्स संचालक के यहां से करोड़ों रुपए कैश बरामद किए गए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 04, 2025, 12:01 PM IST
Bhopal IT Raid Update: भोपाल, इंदौर समेत कई जगहों पर की गई आईटी की छापेमारी में कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं. इस छापेमारी के दौरान सबसे ज्यादा टैक्स चोरी के मामले में भोपाल के साइंस हाउस संचालक जितेंद्र तिवारी, लालघाटी स्थित मेडिकल डिवाइस सप्लायर राजेश गुप्ता और इंदौर के डिसेंट मेडिकल्स संचालक का नाम सामने आया है. मिली जानकारी के मुताबिक, इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी के दौरान दो करोड़ से ज्यादा की नगदी बरामद की गई है. इसके अलावा, बोगस बिलिंग के भारी मात्रा में दस्तावेज भी आईटी टीम के हाथ लगे हैं. 

बताया जा रहा है कि लालघाटी स्थित मेडिकल डिवाइस सप्लायर राजेश गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक के बोगस बिलिंग के दस्तावेज मिले हैं. इसके अलावा, राजेश गुप्ता के ठिकानों पर 12 लाख रुपए कैश भी हाथ लगा है. आपको बता दें कि एक लॉकर भी मिला, जिसे सीज करने के बाद आज फिर लॉकर को खोला जाएगा. वहीं इतना ही नहीं राजेश गुप्ता के विदेशी लिंक में युगांडा में इन्वेस्टमेंट के अहम सबूत भी हाथ लगे हैं. साथ ही रियल एस्टेट में पैसा लगाने संबंधी भी कागज भी बरामद किए गए हैं. 

150 करोड़ रु. का टैक्स चोरी
वहीं भोपाल के साइंस हाउस और इंदौर के डिसेंट मेडिकल्स में लगभग 150 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है. इतनी बड़ी रकम की टैक्स चोरी बोगस बिलिंग के माध्यम से ही की जा रही थी. जानकारी के अनुसा, इंदौर के एमआर-5 कॉलोनी में डिसेंट मेडिकल्स के यहां पर अभी कार्रवाई जारी है. इनके यहां से दो करोड़ का कैश बरामद किया गया है. इसके साथ जो लॉकर सीज किए गए थे, उन्हें जल्द ही खोला जाएगा. 

आखिर क्यों मारा गया छापा?
इनकम टैक्स कि जो छापेमारी चल रही है, वह बोगस बिलिंग रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए चल रही है. पता चला है कि इस सिस्टम के माध्यम से दूसरे राज्यों और अन्य देशों से कम कीमत पर मेडिकल डिवाइस मंगाकर अपने फायदे के लिए अच्छी कीमत पर सप्लाई किया जा रहा था. 

