गरीबों के राशन की नहीं होगी हेराफेरी, नई हाईटेक योजना के लिए केंद्र ने दिए ₹25,530 करोड़; CM मोहन यादव ने की तारीफ

Sarthak-PDS Phase-2: देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) यानी राशन बांटने की व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी और हाईटेक बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने 'सार्थक-पीडीएस फेज- 2' के लिए 25,530 करोड़ रुपये की बड़ी राशि मंजूर की है. केंद्र सरकार के इस फैसले का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वागत किया है और पीएम नरेंद्र मोदी का विशेष आभार जताया है.

AI से रुकेगी गरीबों के राशन की कालाबाजारी

केंद्र सरकार की इस नई पहल का मुख्य फोकस राशन के परिवहन और प्रबंधन को पूरी तरह से ऑटोमेटिक (स्वचालित) बनाना है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले को 'गरीब कल्याण' की दिशा में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता करार दिया है. उन्होंने कहा कि सार्थक-पीडीएस योजना के इस नए चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे राशन वितरण की पूरी व्यवस्था न सिर्फ पारदर्शी होगी, बल्कि हेराफेरी की गुंजाइश भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से सही व्यक्ति तक उसका हक बिना किसी रुकावट के पहुंच सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बीते 10 सालों में पूरी तरह से बदल गई व्यवस्था

सीएम मोहन यादव ने पिछले एक दशक में राशन वितरण प्रणाली (TPDS) में हुए बड़े तकनीकी बदलावों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि 'मेरा राशन', 'अन्न मित्र', 'अन्न सहायता' और 'राइटफुल टारगेटिंग डैशबोर्ड' जैसी नागरिक-केंद्रित पहलों ने आम आदमी की जिंदगी को काफी आसान कर दिया है.

ये भी पढ़ें- खजुराहो से योग दिवस 2026 का काउंटडाउन शुरू, CM मोहन यादव ने दिया 'घर-घर योग, हर व्यक्ति निरोग' का मंत्र

उन्होंने आगे कहा कि आज पूरे देश में स्मार्ट पीडीएस (Smart PDS) और एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS) लागू किया जा चुका है. राशन कार्ड का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और ई-पीओएस (e-PoS) मशीनों के जरिए राशन दुकानों के ऑटोमेशन जैसे ऐतिहासिक काम हुए हैं. अब ऑनलाइन आवंटन से लेकर कम्प्यूटरीकृत सप्लाई-चेन तक सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा है. माना जा रहा है कि 25 हजार करोड़ की लागत वाला नया 'फेज-2' इस पूरे सिस्टम को एक नए स्तर पर ले जाएगा.