Sports News: भोपाल में बन रहा देश का पहला इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, खिलाड़ियों को मिलेगी हाई-परफॉर्मेंस ट्रेनिंग

Bhopal Sports Science Centre: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देश में स्पोर्ट्स साइंस और हाई-परफॉर्मेंस ट्रेनिंग का नया हब बनने जा रहा है. नाथु बरखेड़ा स्थित स्पोर्स्ट सिटी में खेल विभाग द्वारा 25 करोड़ रुपए की लागत से इसे स्थापित किया जा रहा है. यह देश का पहला ऐसा अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस एवं हाई-परफॉर्मेंस सेंटर होगा, जहां एक ही कैंपस के भीतर खिलाड़ियों को नवीनतम तकनीक पर आधारित सभी ट्रेनिंग मिल जाएगी.

राजधानी भोपाल में बन रहा है यह इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खेलों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुताबिक, आज के इस आधुनिक युग में खेलों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता के लिए खिलाड़ियों को वैज्ञानिक पद्धतियों, आधुनिक तकनीक और रिसर्त आधारित ट्रेनिंग की जरूरत है,

खिलाड़ियों को मिलेगी हाई-टेक ट्रेनिंग

भोपाल में बन रहा यह सेंटर खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा. यहां फिजियोलॉजी लैब में VO2 मैक्स टेस्टिंग और बॉडी कंपोजीशन एनालिसिस जैसी जांचें होंगी. बॉयोमेकेनिक्स लैब में मोशन कैप्चर, गेट एनालिसिस और फोर्स प्लेट टेस्टिंग के जरिए खिलाड़ियों की गति और तकनीक की चेकिंग की जाएगी. वहीं, मानसिक दृढ़ता, तनाव और चिंता प्रबंधन पर काम करने के लिए मनोविज्ञान इकाई में विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे. खिलाड़ियों को ब्लड मार्कर टेस्टिंग और वैज्ञानिक डाइट प्लान के साथ सही पोषण देने की सलाह दी जाएगी. यही नहीं इस लैब में टों से उबरने और मांसपेशियों को आराम देने के लिए हाइड्रोथेरेपी, क्रायोथेरेपी और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी मिलेगी.

जानिए क्यों जरुरी है यह सेंटर?

गौरतलब है कि कई बार प्रतिभाशाली खिलाड़ी तकनीकी खामियों, मनोवैज्ञानिक दबाव या चोटों के कारण अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते. आज के इस आधुनिक युग में खेल केवल कौशल या कोचिंग तक सीमित नहीं हैं. क्योंकि इसमें पोषण, मनोविज्ञान और बॉयोमेकेनिक्स जैसी गतिविधियां अहम हो चुकी हैं. इसलिए भोपाल में बन रहे इस केंद्र में खिलाड़ियों को नवीनतम तकनीक पर आधारित सभी ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी. यहां वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों, पोषण विशेषज्ञों, फिजियोथेरेपिस्टों और डेटा एनालिस्ट्स की एक समर्पित टीम खिलाड़ियों की प्रोपाइल बनाकर उसकी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेगी. ताकि हर खिलाड़ी की कमजोरियों और ज़रूरतों पर सटीक काम किया जा सके.

