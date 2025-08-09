चमचमाता फर्श, चौंचक व्यवस्था... भारत के इस प्राइवेट रेलवे स्टेशन पर 5-स्टार होटल वाली फीलिंग? जानिए कौन है मालिक
चमचमाता फर्श, चौंचक व्यवस्था... भारत के इस प्राइवेट रेलवे स्टेशन पर 5-स्टार होटल वाली फीलिंग? जानिए कौन है मालिक

owner of first private railway station: भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कहां है और कौन है इसका मालिक, यहां और स्टेशनों से कितनी अलग मिलती हैं सुविधाएं... आइए जानते हैं पूरी डिटेल....

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 09, 2025, 02:15 PM IST
चमचमाता फर्श, चौंचक व्यवस्था... भारत के इस प्राइवेट रेलवे स्टेशन पर 5-स्टार होटल वाली फीलिंग? जानिए कौन है मालिक

India First Private Railway Station: भारतीय रेलवे अपने रेल नेटवर्क और इन्फ्रास्ट्रक्चर को लगातार डेवलव ककर रहा है. भारत में करीब 7 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं, जहां से हर रोज सैकड़ों की संख्या में ट्रेनें गुजरती हैं. रेलवे के विकास के लिए इसे निजी कंपनी के हाथों में सौंपा जा रहा है. ताकि वहां अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें. क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा भी प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, जहां आपको चमचमाता फर्श, फूल ऐसी वाली व्यवस्था देख ऐसा लगेगा कि आप 5-स्टार होटल में हैं. आइए जानते हैं कहां है यह रेलवे स्टेशन और कौन है इसका मालिक...

दरअसल, हम बात कर रहें भारत के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की. यह भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है. जिसे पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था. यह रेलवे स्टेशन का रखरखाव निजी कंपनियों के हाथों में है. यहां आपको 5- स्टार जैसी सुविधाएं और हाईटेक व्यवस्था मिलती है. इस रेलवे स्टेशन का संचालन भल

मिलती हैं ये सुविधाएं
रानी कमलापित रेलवे स्टेशन भारत का पहला ऐसा रेलवे प्राइवेट स्टेशन है, जहां आपको इंटरनेशल लेवल की सुविधाएं मिलती हैं. यहां आपको एक साथ  AC कमरे, ऑफिस, दुकानें, हाई स्पीड एस्केलेटर, लिफ्ट, स्टोर, शोरूम, कन्वेंशन सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, पार्किंग स्पेस, साफ पीने का पानी, बिजली की सुविधाएं, साफ बॉथरूम जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी. इसके अवावाा यहां आपको  हाई क्लास वेटिंग रूम, आधुनिक फूड कोर्ट और रिटेल आउटलेट्स के साथ हाई-टेक निगरानी और सुरक्षा प्रणाली मिल जाएगी.

कौन है मालिक?
रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को  PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल द्वारा बंसल ग्रुप संचालित कर रहा है. इस रेलवे स्टेशन को बंसल ग्रुप  और IRSDC ने मिलकर डेवलप किया है. इसे रीडेवलपमेंट पर पूरे 450 करोड़ रुपये खर्च किए गए. इस रेलवे स्टेशन का मैनेजमेंच भले ही प्राइवेट कंपनी के पास है. लेकिन मालिकाना हक भारतीय रेलवे के पास ही है. इस रेलवे स्टेशन पर मौजूद वी वीआईपी सुविधाओं को देखते हुए दूसरे स्टेशनों के भी निजीकरण पर विचार चल रहा है. 

ये भी पढ़ें- Adani Group: उज्जैन को मिली बड़ी सौगात! अडानी ग्रुप खोलेगा सीमेंट फैक्ट्री, जमीनों का अधिग्रहण शुरू

;