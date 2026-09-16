/PM मोदी के जन्मदिन से MP में सेवा-संकल्प अभियान: CM मोहन यादव बोले- नितिन नवीन करेंगे दीपोत्सव का शुभारंभ

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से मध्य प्रदेश में महीने भर चलने वाले 'सेवा-संकल्प अभियान' की शुरुआत होने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार (16 सितंबर) को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मध्य प्रदेश पहुंचकर राज्य में दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे.
50 लाख से अधिक ग्रामीण हितग्राहियों को बड़ी सौगात
इस अभियान के तहत प्रदेश भर के 50 लाख से अधिक ग्रामीण हितग्राहियों को बड़ी सौगात देते हुए उनके भूमि पट्टों की निःशुल्क रजिस्ट्री कराई जाएगी. मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के पिछले ढाई दशकों के सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में देश ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ है, जिसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए हर जिले और गांव में व्यापक तैयारियां की गई हैं.
PM मोदी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की: मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के साथ ही देशभर में 'सेवा - संकल्प अभियान' की शुरुआत हो रही है. 25 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी में शपथ लेकर जनसेवा का संकल्प लिया था, उनके कुशल नेतृत्व में गुजरात राज्य ने विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं. इसी कड़ी में विगत 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं.
नितिन नवीन के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 17 सितंबर को अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे. साथ ही 50 लाख से अधिक ग्रामीणजनों को भूमि पट्टों की शासकीय स्तर पर निःशुल्क रजिस्ट्री कराई जाएगी. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है.
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