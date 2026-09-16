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PM मोदी के जन्मदिन से MP में सेवा-संकल्प अभियान: CM मोहन यादव बोले- नितिन नवीन करेंगे दीपोत्सव का शुभारंभ

मध्यप्रदेश सरकार ने सेवा-संकल्प अभियान को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं. इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के साथ ही देशभर में 'सेवा-संकल्प अभियान' की शुरुआत हो रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 16, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:49 PM IST
PM मोदी के जन्मदिन से MP में सेवा-संकल्प अभियान: CM मोहन यादव बोले- नितिन नवीन करेंगे दीपोत्सव का शुभारंभ

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