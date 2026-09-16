/PM मोदी के जन्मदिन से MP में सेवा-संकल्प अभियान: CM मोहन यादव बोले- नितिन नवीन करेंगे दीपोत्सव का शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के साथ ही देशभर में 'सेवा - संकल्प अभियान' की शुरुआत हो रही है. 25 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी में शपथ लेकर जनसेवा का संकल्प लिया था, उनके कुशल नेतृत्व में गुजरात राज्य ने विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं. इसी कड़ी में विगत 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं.